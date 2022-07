SAS-streiken: Konkurrentenes billettsalg har tatt av

Det unge flyselskapet Flyr har siden SAS-streiken brøt ut, økt billettsalget sitt med over seksti prosent. Nå er det nesten ikke billetter igjen å oppdrive til de mest populære reisemålene.

Hvordan kommer vi oss fra Heathrow til Gatwick og hvor skal vi overnatte, lurer Tomine Karlsen (19) og Lasse Antonsen (20) på.

25 minutter siden

Denne første helgen i fellesferien er det tettpakket stemning på Oslo lufthavn Gardermoen. Det er stappfullt av ferierende med gamle billetter og nye billetter. Det trilles, køes, bookes om og sjekkes inn.

I en av de lange køene står et ungt kjærestepar og prøver å tyde en melkerute til Tyrkia, dit de skal på en etterlengtet ferie.

– Først da vi landet fra Bodø, fikk vi beskjed om at SAS-flyet videre til Tyrkia var kansellert. Nå må vi fly til London i stedet, finne overnatting der, bytte flyplass og komme oss videre derfra, sier Tomine Karlsen (19).

Kommer de frem til Tyrkia, lander de dessuten på feil flyplass, viser papiret de har i hånden. En kronglete rute, men noe annet har ikke det unge kjæresteparet råd til.

– Vi prøvde å kjøpe noen nye billetter da streiken startet, men det ble 15.000 pr. person, så det var bare å glemme, forteller Karlsen.

Sterk økning i salg

Den enes død er den andres brød, heter det. Mens over 1000 fly er blitt kansellert siden tirsdag, har SAS sine konkurrenter gjort god forretning. Norwegian har siden SAS-streiken trådte i kraft, solgt nesten 50 prosent flere billetter enn uken før.

– Vi ser en markant økning, spesielt etter typiske feriedestinasjoner i Sør-Europa. Spania, Italia, Kroatia og Frankrike er noen av de mest etterspurte billettene, sier kommunikasjonsdirektør i Norwegian Grete Roald.

Det er en uvanlig situasjon for flyselskapet.

– Veldig mange ønsker å bestille flybilletter veldig tett på den dagen de faktisk ønsker å reise og noen ganger også samme dag, sier Roald.

Nesten utsolgt

Ett år gamle Flyr gjør det enda bedre. Selskapet har den siste uken økt billettsalget med over seksti prosent i forhold til forrige uke.

– Da streiken ble annonsert tirsdag morgen, økte salget umiddelbart med tigangeren, forteller Anita Svanes. Hun er selskapets kommunikasjonsdirektør.

Fullt, fullt, fullt, står det på selskapets hjemmesider. De neste 7–8 dagene er det ikke et eneste sete igjen til typiske feriedestinasjoner som Alicante, Malaga, Barcelona, Athen, Roma, Nice, Paris eller Palma.

– Setene går fort, men det finnes noen muligheter i siste halvdel av juli, sier Svanes.

Under innsjekking lørdag formiddag, fungerte ikke maskinene for SAS-passasjerer slik de skulle og køene ble til tider lange. Foto: Siri Øverland Eriksen / Aftenposten Fra Bodø til Oslo til London og tilslutt til Tyrkia. Reisen for Antosen og Karlsen ble lenger enn planlagt. Foto: Siri Øverland Eriksen / Aftenposten

To døgn på reise

Siden SAS-pilotene gikk ut i streik har om lag 30.000 passasjer daglig blitt rammet. Flyselskapet har anslått at de daglig taper mellom 100 og 130 millioner kroner på streiken. På toppen kommer krav fra kunder som vil kreve utgiftene til innstilte flyreiser tilbakebetalt.

Mange har altså kjøpt seg nye billetter, for å komme seg på ferie. Også selskapet Norse Atlantic merker økt pågang på grunn av streiken.

For de unge Bodøværingene som drømmer om sol og strand, starter den lange reisen dit nå. To døgn i stedet for noen timer skal det ta å komme seg til Tyrkia. Verdens lengste omvei kaller de det, men er fast bestemt på å gjennomføre.

– Dette blir en spennende, lang tur, sier Lasse Antonsen (20) og sjekker papiret med alle detaljene en gang til, mens køen på Gardermoen snegler seg fremover.