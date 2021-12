Stortingets advokat: Mener gutterom-pendling er skattefritt

Aftenposten avslørte i høst at daværende statsråd og partileder Kjell-Ingolf Ropstad (KrF) gjennom ti år bodde gratis i Oslo på Stortingets regning, fordi han formelt bodde på gutterommet.

Aftenpostens beregninger viser at Ropstrad - etter Skatteetatens tolkning - kan ha betalt 680.000 for lite i skatt og at representantene Sveinung Rotevatn (V) og Tore Storehaug (KrF) hver kan ha betalt 200.000 for lite.

Allerede i slutten av september tok flere representanter kontakt med Stortinget for å få svar på om de skyldte skattemyndighetene penger, som følge av Aftenpostens avsløringer.

Stortinget hevdet først at det var nytt for dem at politikere som bor gratis hjemme, må betale skatt for pendlerboligen i Oslo. Så kunne Aftenposten dokumentere at Stortinget har visst om dette siden 2003.

Dagen etter bekjentgjorde stortingets direktør at hun bestilte full gjennomgang av skattemessige forhold knyttet til alle politikernes ytelser og ordninger for representantene på Stortinget.

Oppdraget gikk til advokatfirmaet Grette. I mandatet fikk firmaet i oppdrag å gå gjennom alle enkeltsaker for å vurdere om det skulle vært beregnet inntektsskatt og arbeidsgiveravgift for de økonomiske godene politikerne har mottatt.

Advokatfirmaet fikk også fullmakt til å ha løpende kontakt med skattemyndighetene på vegne av Stortingets administrasjon om enkeltsakene.