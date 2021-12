Karoline Bratlien solgte hunden for å betale strømregningen. Nå er hun skuffet over regjeringens julepakke.

På nyåret sponser staten deler av strømregningen hennes. I mellomtiden lager Karoline Bratlien tennbriketter av stearinlysrester.

Hun tror ikke regjeringens strømpakke vil monne vesentlig for privatøkonomien.

11. des. 2021 17:27 Sist oppdatert nå nettopp

Tobarnsmoren Bratlien var blant de mange som var spent på hva slags strømhjelp regjeringen ville komme med denne lørdagen.

– Jeg må si jeg er skuffet, sier hun.

Tidligere denne uken sto Bratlien frem i Aftenposten og fortalte at hun måtte selge familiehunden Lone på grunn av den ekstraordinære situasjonen. Forsinkelser på utbetaling av sykepenger og strømregninger tre ganger så store som normalt, gjorde at hun måtte ta et tungt valg.

Bratlien sier hun har fått enorm respons etter artikkelen sto på trykk. Flere har vipset henne penger, mens andre har tilbudt henne å kjøpe hunden tilbake. Det blir neppe aktuelt. For det koster å holde hund. Og ordningen som ble lagt frem lørdag, vil neppe gi henne store besparelser, tror hun.

Vinningen opp i spinningen

Anslaget fra regjeringen er at en samlet kompensasjon for vintermånedene for hennes hustype vil kunne ligge på 4000–10.000 kroner – avhengig av spotprisens utvikling.

Men det er basert på gjennomsnittsforbruk. Og Bratlien bruker så godt som ingenting.

Basert på forbruket hennes den siste tiden, anslår hun at det vil bety noen hundrelapper i statlig støtte pr. strømregning på nyåret. Men vinningen kan raskt gå opp i spinningen. Blant annet på grunn av endret innretning på nettleien, som premierer «smart forbruk». Men Bratlien er avhengig av å bruke strøm på ettermiddagen.

– Jeg får det nok like trangt i januar, tror Bratlien, som viser til at barnehageutgiftene også vil gå opp.

Strømkompensasjon er et plaster på såret, men husholdningens totaløkonomi vil neppe bli styrket.

Fra 1. august neste år vil maksprisen for barnehage bli senket, men det hjelper ikke Bratlien nå.

Lager sine egne tennbriketter

Det betyr at barna fortsatt vil ha lekene sine i stuen – det eneste rommet som er noenlunde varmt. Her skifter hun også bleie på sin yngste datter på to år. Alt skjer i et rom i det 170 kvadratmeter store huset. Hun sier det føles som å være på campingtur i egen stue.

– Det kan være morsomt å leke camping i stuen. Men når man gjør det fordi man må, er det ikke like gøy, sier Bratlien, som heldigvis har sikret seg nok fyringsved for resten av vinteren.

Og tennbrikettene lager hun selv gjennom å smelte stumper av stearinlys i en kjele på ovnen, for deretter å dele massen opp i biter. Disse blir igjen blitt rullet i avispapir – mer presist torsdagens Aftenposten med oppslaget om henne selv.

– Man blir ganske kreativ i en slik situasjon, sier Bratlien.