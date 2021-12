Advokat om bevisene i rettssaken mot Liadal: – Det er ikke DNA vi driver med her

Torsdag prosederte advokaten til Hege Haukeland Liadal, Erik Lea, i Oslo tingrett. Han mener retten maksimalt kan dømme Liadal for å ha fått 52.000 kroner for mye – hvis hun i det hele tatt kan dømmes.

Hege Haukeland Liadal, tidligere representant på Stortinget for Arbeiderpartiet, har valgt Erik Lea som sin advokat.

9. des. 2021 11:49 Sist oppdatert nå nettopp

Til nå har advokat Erik Lea, som representerer tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal, vært forsiktig med å uttale seg til mediene. Men torsdag var det hans tur til å prosedere i Oslo tingrett.

Advokat Lea startet med å så tvil om bevisene i saken generelt, før han gikk inn på de enkelte reiseregningene.

Påtalemyndigheten mener Liadal bør få ni måneder fengsel for grovt bedrageri. Aktoratet har gjennom flere uker lagt frem informasjon fra utskrifter fra bankkontoer, bompasseringer og kalendre.

Advokat Lea mener dette sier lite sikkert om hvor Liadal faktisk har vært på reise.

– Det er ikke DNA vi driver med her. Det er ikke kommunikasjonskontroll med avlytting av mobiltelefoner. Vi har ikke utskrift av basestasjoner for mobil, sa Lea.

Fakta Tiltalen mot Hege Haukeland Liadal I tiltalen heter det at Liadal er tiltalt for overtredelse av straffeloven § 372, jf. § 371 bokstav a: «for med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha fremkalt en villfarelse og derved rettsstridig forledet noen til å gjøre noe som voldte tap eller fare for tap for noen. Bedrageriet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det er begått ved flere anledninger, over lengre tid og lovbryteren har misbrukt verv». Tiltalen gjelder 56 reiseregninger. Påtalemyndigheten har i løpet av rettssaken oppjustert beløpet fra 117.000 til 125.000 kroner. Det er satt av seks uker til rettssaken. Gjennom de ukene skal hver enkelt av de 56 reiseregningene gjennomgås. Aktoratet mener reiseregningene fra Liadal kan deles i fire kategorier: Tilfeller der grunnlaget for å skrive reiseregning «gjennomgående ikke er til stede».

Reiser som ikke er tilknyttet stortingsvervet.

Tjenestereiser som ikke gir krav til reiseregning fra Stortinget.

Reiser som gir rett til refusjon, men der det legges på noe som gir større utbetaling. Statsadvokaten har droppet tiltalepunkter der beløpet i reiseregningene har vært mindre enn 500 kroner og, med enkelte unntak, der reiseregningene ble levert lenge etterpå. De har prioritert de reiseregningene der tidspunktet for angivelig reise er veldig tett på når reiseregningene er levert i systemet. Vis mer

Reiste tvil om påtalemyndighetens lokalkunnskap

Liadal har valgt en lokalkjent advokat. Fastlandskarmøy, Fosen, Røyksund, Kolnes, Vormedal, Skjoldastraumen, Nedstrand. Lea ramset opp en rekke lokale stedsnavn da han gikk løs på aktoratets forståelse av reiseruter på Haugalandet.

Bevisene som er lagt til grunn om hvem som kjørte biler hvor og når, holder ikke til å oppfylle beviskravet, mener han.

– Det blir tipping det hele, sa Lea.

Advokaten mener for eksempel aktoratet tar feil når de har vist til at Liadal ikke har vært på reise, som følge av at hun ikke har passert bomstasjoner.

Han hadde spesielt to innvendinger:

Det er fullt mulig å kjøre bomfritt ut av Haugesund. Skal man drive valgkamp og dele ut postkassemateriell eller treffe mennesker, så kjører man ikke bare hovedveien E124.

De gangene Liadal har passert bomstasjoner med forholdsvis kort tidsrom, kan reisen i realiteten ha vart lenger. Man vet ikke om Liadal kjørte fra sted til sted i byen, før hun kjørte ut av byen og passerte en bomstasjon. Derfor kan Liadals reiser ha vart i over 6 timer og hun kan ha hatt rett på dietten påtalemyndigheten mener hun ikke har hatt rett på.

– Det høres på påtalemyndigheten ut som at Haugesund er en liten prikk der man ikke kan kjøre rundt uten å bompe borti en bomstasjon, sa Lea.

Ikke dårlig råd

Advokaten avviste igjen at Liadal og mannen har hatt dårlig råd – og således avviser han at det er noe økonomisk motiv. Liadal sa selv tidligere i saken at hun er bedre på å lage nasjonalbudsjett enn husholdningsbudsjett.

Lea mener ekteparet har hatt god økonomi og at man ikke kan legge vekt på at de har hatt få oppsparte midler.

At det ikke er brukt bankkort på reisene, beviser ikke at reisene ikke har funnet sted, mener Lea. Det går an å lage matpakke og kaffe for termos, fremfor å stoppe på bensinstasjon og spise pølse i grovt brød, sa Lea.

Han viste dessuten til at ekteparet har tatt ut kontanter mange ganger i årene 2013 til 2019.

– Og dette med bankkort. Makan. Hvis det ikke er er trukket fra kortet, betyr det ikke at hun ikke har vært der. Man kan jo betale med kontanter. Nå høres det ut som om at kontanter er som narkotika, men folk har kontanter.

Påtalemyndigheten mener Liadal i tillegg til fengsel skal betale tilbake 117.000 kroner pluss saksomkostninger på 300.000. Onsdag skrev TV2 at Liadal har søkt Stortinget om etterlønn i ett år, etter at hun nå er ferdig som representant. Dermed kan hun få nesten 1 million kroner av Stortinget det neste året.

Liadal sammen med sine forsvarere, Erik Lea til venstre og Eirik Helland i midten.

La frem nytt regnestykke: 52.000 kroner

For én måned siden møtte Stortingets direktør, Marianne Andreassen, som vitne i retten. Da ble det vist til reglene fra Stortinget.

Reglene sier at Stortinget ikke dekker reiser til styreverv, råd og utvalg, med unntak av når vervet er relatert til det å være valgt inn på Stortinget. Lea trakk frem at direktøren ikke kunne komme med eksempler på styrer som falt utenfor bestemmelsen.

Men advokat Lea mener, blant annet basert på vitneførsel i retten, at det er åpenbart at reisene Liadal har hatt som styremedlem i Rutebåten Utsira AS er et slikt verv. Dette skal derfor Stortinget dekke, mener han.

Les også Retten i gang med Liadals reiseregninger. Liadal mener styreverv kan knyttes vervet som folkevalgt.

På bakgrunn av dette og andre forhold advokaten mener ikke kan bevises, har han regnet seg frem til en ny sum. Han mener de 125.000 kronene påtalemyndigheten har lagt til grunn at Liadal har fått for mye, skal reduseres til 52.000 kroner. Advokaten presiererer at det ikke betyr at Liadal har fått 52.000 for mye.

– Men skal retten velge å dømme henne, så er denne summen et maksbeløp, sa Lea.

Utover torsdagen går Liadals forsvarere nærmere inn på de ulike postene Liadal er tiltalt for.