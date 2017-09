Det skulle gå fire år før gutten fortalte hva som skjedde på skolen i 2011. Da hadde han i lang tid gitt uttrykk for sterke, krampelignende smerter i endetarmen.

Kontoret for voldsoffererstatning, et statlig organ, har gitt ham erstatning fordi de finner det «klart sannsynliggjort» at følgende fant sted: