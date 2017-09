Jaktlaget hadde aldri gått i området tidligere, men på en høyde langt inn i Reinheimen så de noe som lignet veldig på rein.

Einar Åmbakk, sønnen Markus Rekkedal Åmbakk, Arve Hovdenakk og Geir Inge Follestad la raskt en plan og beveget seg i retning der de så dyrene.

Det førte dem inn i en kraftig steinur midt på snaufjellet.

– Når du er kommet opp i årene, må du se deg godt for. Det var mye løs stein og du måtte ha blikket ned. Det var da jeg så at det lå en brun gjenstand foran meg. Jeg bøyde meg ned for å se hva det var. Det så først ut som en rusten jernstang. Men da jeg dro det opp så jeg at det var et sverd, forteller Åmbakk.

Einar Åmbakk

Havnet i sekken

Ørsta-jegerne satte seg ned og diskuterte hva det kunne være.

– Vi forsto at det var et gammelt sverd, men vurderte at det må ha vært laget i nyere tid, selv om det var grovsmidd og godt laget.

Sverdet havnet i ryggsekken og resten av dagen gikk med til reinjakt.

Først dagen etter tok Åmbakk kontakt med en lokal arkeolog. Da Runar Hole i Lesja fikk se bildene av funnet, ble jaktplanene endret for Åmbakk.

– Han tente på alle pluggene og mente det var for godt til å være sant. Også fylkesarkeologen i Oppland ble ville og begeistret. Han tok kontakt rimelig kjapt og ville opp i området for se om man kunne finne mer.

Over 1000 år

Mandag denne uken ble funnstedet lokalisert. Midt i en steinrøys, 1640 meter over havet, hadde sverdet ligget halvveis synlig i over 1000 år.

– Da bildene tikket inn på mobilen, hoppet jeg i stolen. Det er så vidt jeg vet aldri funnet et sverd i den høyden. Det er uhyre sjelden man finner et så godt bevart sverd. Vi har undersøkt og det er et vikingsverd. Hjaltet – sverdhåndtaket – består av to typer håndtak, trolig har sverdet vært reparert, men vi antar at det er fra år 800 eller tidlig 900-tall, sier arkeolog Lars Holger Pilø.

Espen Finstad, Secrets of the Ice/ Oppland fylkeskommune

Det var så helt og fint, at hvis noen da hadde sagt at det hadde ligget det i 1000 år, ville jeg ikke trodd på det. Jeg burde definitivt ha tippet lotto. Sverdjeger Einar Åmbakk

Vantro kolleger

Da han i går postet nyheten om funnet på fagforumet Arkeologi i Norge på Facebook, var det flere som mente det fullkomne sverdet måtte være juks og fanteri.

Det er funnet endel vikingsverd i graver, men disse er ofte dårligere bevart. Dette våpenet manglet tilsynelatende kun en omgang med rustvask og slipestein for å igjen å være hvast og stridsklart.

– Det mange ikke vet er at jernet av så god kvalitet, kan holde seg utrolig lenge når det ligger så høyt. Sverdet har ligget i en ur, det har vært tørt og ikke hatt kontakt med jord, forklarer Pilø.

– Men hvordan kan de ha ligget synlig i 1000 år uten å bli funnet?

– Det er utfordrende å ferdes i akkurat dette området. Folk har trolig gått utenom denne steinura. Og du kunne ikke se sverdet på avstand. Fjellet er stort, og i disse traktene er det nok mest bare reinsdyrjegere som går. Heldigvis for oss har disse jegerne hatt øynene med seg, sier Pilø.

Espen Finstad, Secrets of the Ice/Oppland fylkeskommune.

Hva kan ha skjedd?

Arkeologen har i flere år drevet Det brearkeologiske sikringsprogram i Oppland – eller Secrets of the Ice Hver sommer har arkeologene avdekket og sikret historiske gjenstander som kommer frem etter hvert som isbreer og gamle snøfonner smelter i fjellheimen.

Men vikingsverdet ble funnet flere hundre meter fra nærmeste isfonn. Og arkeologene fant ikke andre gjenstander eller vikingspor i nærheten. Det gjør det enestående funnet enda mer mystisk.

– Også selve konteksten – at det er funnet så langt til fjells – gjør dette ekstra spesielt. Hva slags viking legger igjen sin mest dyrebare ting i fjellet? Sannsynligvis har eieren omkommet eller mistet sverdet. Kanskje har han først mistet sverdet, og dødd et annet sted, kanskje i uvær eller snøstorm, undrer Lars Holger Pilø.

Han mener at hvis det hadde vært en isbre eller snøfonn ved funnstedet, hadde man kanskje funnet Norges svar på ismannen Ötzi.

Sverdet ble mandag undersøkt av arkeologene på Lillehammer. I løpet av noen dager vil det fraktes videre til Kulturhistorisk museum i Oslo for videre undersøkelser og konservering.

–Uvirkelig flaks

Reinsjegerne fra Ørsta fikk felt en kalv i forrige uke. Men det er ikke det Åmbakk husker best.

– Det var utrolig artig å treffe på sverdet. I ettertid er det litt uvirkelig at jeg dro opp et vikingsverd, sier Åmbakk.

– Hvordan var det å holde i?

– Da jeg holdt det i hånden, merket jeg at det var tungt. Du så på måten det var bygget på, at det var en smed som hadde lagt flid bak arbeidet. Hadde du et sverd på den tiden, var du velstående. Men det var så helt og fint, at hvis noen da hadde sagt at det hadde ligget det i 1000 år, ville jeg ikke trodd på det. Jeg burde definitivt ha tippet lotto.

Åmbakk har også fundert på hvordan det dyrebare våpenet ble liggende i en ur langt inn i Reinheimen.

– Jeg har tenkt litt som reinsjeger. Når du plutselig treffer på dyr, er det lett å parkere ryggsekken for å lettere kunne smyge og jaktet på dyrene. Det er mange reinsjeger som har brukt timer på å finne igjen ting de har satt fra seg etter å ha kommet over en reinflokk. Det kan være han la fra seg det tunge sverdet og aldri fant det igjen. Det er nå min teori, sier Einar Åmbakk.