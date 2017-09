Nettavisen: Arfan Bhatti løslates

Bhatti har hele tiden nektet straffskyld etter siktelsen. Ifølge Nettavisen blir han løslatt torsdag.

– Jeg er informert om at Bhatti løslates i morgen. Jeg antar at politiets etterforskning dermed har bekreftet det Bhatti hele tiden har fastholdt, nemlig at han ikke har noen tilknytning til denne saken, sier Bhattis forsvarer Bernt Heiberg.

Han mener løslatelsen skulle kommet for lenge siden. Bhatti ble pågrepet onsdag 16. mai og har siden sittet varetektsfengslet.

Politiet mente den gangen at den radikale islamisten kan knyttes til en rekke beslaglagte våpen med ammunisjon, mens Bhatti hevdet at pågripelsen var politisk.

Bhatti var mistenkt i sammenheng med en sak der en mann allerede var varetektsfengslet for å ha mottatt våpen til oppbevaring.

– Det er snakk om flere våpen og vi etterforsker videre både med tanke på hvor de kom fra og hva de skal brukes til, sa politiadvokat Aga da Bhatti ble fenglset.

I kjennelsen kom det frem at det i saken er beslaglagt en rekke våpen med tilhørende ammunisjon, og at politiet mener det foreligger forklaringer og rapporter som knytter Bhatti våpnene. Dette viser også at det har vært kontakt mellom siktede og medsiktede i dette tidsrommet.