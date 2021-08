Fylkene har ansvar for videregående opplæring i Norge. Disse har ulike modeller. Som oftest tar de utgangspunkt i geografi (nærskoleprinsipp), karakterer (fritt, karakterbasert opptak) eller en kombinasjon av disse to:

Nærskoleprinsipp: Elevene har rett til å gå på skole i sitt nærmiljø. Begrunnes gjerne med at elevene får like muligheter til å gå på sin nærskole (uavhengig av karakterer), hensyn til reisevei/bosted og at en slik ordning motvirker «A- og B-skoler» med lite variasjon mellom faglig sterke og svake elever. De som er mot ordningen, peker blant annet på at det fratar elevene valgfriheten, og at modellen ikke gir noe incentiv for å få gode karakterer.

Fritt, karakterbasert opptak: Elevene søker seg til skolene på bakgrunn av karakterer. Begrunnes ofte med at konkurranse vil motivere elevene til å jobbe hardere for å komme inn på den skolen de har lyst til å gå på, og at dette vil heve det faglige nivået. Muligheten til å skifte miljø trekkes også frem. De som er mot ordningen, peker blant annet på at en slik modell kan skape «A- og B-skoler» med uheldige virkninger.