Senterdirektøren på Sandvika Storsenter har forsterket beredskapen: – Blir det for mange kunder, stenger vi innkjøringen.

– Vi står klare til å stenge innkjøringen til Sandvika Storsenter hvis det blir nødvendig, sier senterdirektør Kathrine Stensrud Ingerø. De merket et stort kundetrykk første åpningsdag mandag.

Senterleder Kathrine Ingerø sier de er i beredskap hvis trykket fra kunder i Oslo og Bærum blir for stort. Foto: Fredrik Solstad/E24

27. apr. 2021 19:01 Sist oppdatert 36 minutter siden

Ved Sandvika storsenter var det god trafikk mandag.

– Mer enn normalt. Om dette skyldes Oslofolk som beveger seg over kommunegrensen for å handle, vet vi jo ikke. Men det er ikke til å komme fra at kunder vil dra til Bærum når butikker og kjøpesentre i Oslo fortsatt vil være stengt. Det møter vi med forsterket smittevern, sier hun.