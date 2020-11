85 smittetilfeller i Fredrikstad knyttes til minnesamvær

85 personer er blitt smittet i forbindelse med kondolansebesøk etter en begravelse i Fredrikstad.

Et stort smitteutbrudd er sporet til minnesamvær etter et dødsfall i Fredrikstad. Foto: TERJE PEDERSEN/NTB

Nå nettopp

Utbruddet i forbindelse med minnestunder etter en begravelse i Fredrikstad vokser, skriver Fredriksstad Blad. 70 av de 85 har testet positivt mellom mandag og torsdag denne uken. Torsdag kveld var det 126 smittetilfeller i Fredrikstad så langt denne uken.

Arrangementene har foregått i private hjem i det somaliske miljøet i Fredrikstad.

Spres raskt innad i familier

– I forbindelse med et dødsfall har det vært flere minnestunder og kondolansebesøk i private hjem i tiden 1.–3. november. Noen fikk påvist smitte denne uken. Nå er det smitte i flere ledd. Vi ser at viruset sprer seg raskt innad i familier, sier kommuneoverlege Guro Steine Letting i Fredrikstad.

Hun opplyser at dødsfallet ikke var koronarelatert.

De som er smittet, er nå isolert i hjemmet og får oppfølging av fastlegen. Letting sier at de smittede hovedsakelig er yngre folk som gjerne ikke blir så syke.

Les også Smitten sniker seg inn på sykehjemmene igjen

Smitter før man får symptomer

– Viruset er veldig smittsomt før man får symptomer, så her er det et element av uflaks. Tilsammen er det mange folk som har møtt hverandre, og noen har dessverre vært smittsomme. Vi har sett den siste tiden at det foregår ganske mye smitte før folk blir syke, sier Letting.

– Har folk brutt smittevernreglene og vært for mange samlet på en gang?

– Vi har ikke grunn til å tro at det har skjedd spesielle brudd på smittevernreglene, men antagelig har det vært holdt for lite avstand, sier hun.

Letting sier at viruset spres raskt innad i familier. Hun forteller at Fredrikstad nylig hadde et utbrudd ved en barne- og ungdomsskole. Over 50 ble smittet.

– Viruset forgrener seg fort. Vi har også hatt andre smitteklynger i Fredrikstad. Det minner oss om at viruset kan dukke opp over alt, sier hun.

– Har dere vært flinke nok til å gi god informasjon i innvandrermiljøet?

– Vi arbeider tett med det somaliske miljøet i byen. Flere ansatte på koronasenteret har somalisk bakgrunn. Både ressurspersoner og organisasjoner har hjulpet oss å spre informasjon, sier hun.

I tiden fremover blir det viktig at folk i Fredrikstad tester seg hvis de får symptomer.

Kommuneoverlegen håper de nå har kontroll over utbruddet.