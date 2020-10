Verksted i brann på Toten

Det brenner i et landbruksverksted på Bøverbru i Vestre Toten kommune. Det var en periode fare for at brannen skulle spre seg til bygg i nærheten.

NTB

28. okt. 2020 22:31 Sist oppdatert nå nettopp

Oppdragsleder Stig Kolstad i Innlandet politidistrikt sier til NTB at det ikke var noen folk i verkstedet da det tok til å brenne.

Nødetatene fikk melding om brannen fra vitner klokka 21.18 onsdag kveld. Politiet vet foreløpig ikke noe om brannårsaken.

Fylkesvei 2370 Børsvollvegen mellom Blili og Lier er stengt på grunn av brannen.