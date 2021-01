Her ble det planlagt utfylling av grunnen. 15 år senere gikk raset omtrent samme sted.

For 13 år siden ble utbyggerne bedt om å sikre et område med motfylling. Det lå rett ved siden av feltet hvor raset gikk. En rekke dokumenter gir over flere år et innblikk i vurderingene som ble gjort før og etter at boligene som ble tatt av raset ble bygget.

Ni bygninger med 31 boligenheter forsvant ned i rasgropen. Aftenposten har gjennomgått dokumentasjon om hvilke skredrisikovurderinger som ble gjort før og etter at bygningene ble satt opp. Espedal, Jan Tomas

Nå nettopp

Onsdag gikk et enormt leirskred i Ask i Gjedrum kommune. 31 boliger ble ødelagt i raset. Syv personer er bekreftet døde og tre personer er savnet.

Gjennom flere tiår har Norges Geotekniske Institutt (NGI) gjort undersøkelser og vurderinger av grunnforholdene i Gjerdrum. Før utbyggingen av boligfeltet Nystulia, der raset gikk, var det kjent at det var betydelige forekomster av kvikkleire i området.