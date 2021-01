Dronebilder av Gjerdrum-skredet viser nye ras i katastrofeområdet

Det har de siste dagene gått nye ras i katastrofeområdet i Gjerdum. Først neste uke vil arbeidet med å lete etter de tre savnede starte opp igjen.

Dette bildet viser hvordan det har rast ut mer i skredområdet de siste dagene. En femmannsbolig som sto på skredkanten falt ut 10. januar. Foto: Hans O. Torgersen

14. jan. 2021 10:46 Sist oppdatert nå nettopp

Skadeomfanget etter skredkatastrofen i Gjerdrum 30. desember er enormt. Ti mennesker omkom da kvikkleireskredet tok med seg 31 boliger midt på natten.

Over to uker senere er fremdeles over 800 mennesker evakuert fra områdene rundt skredet. Nye dronebilder viser hvordan det fortsetter å rase ut fra de bratte skredkantene i området.

Tre mennesker ikke funnet

Tre av de ti personene politiet betegner som omkomne er fremdeles ikke funnet. Politiet planlegger å gjenoppta søket etter de antatt omkomne i Gjerdrum-skredet mandag i neste uke.

– Det er et stort skredområde, og det er til dels svært ustabilt og farlig for letemannskapene som skal inn fra bakken. Det er derfor svært viktig at vi får lagt planer for hvor vi målrettet skal søke, samtidig som vi ivaretar sikkerheten for dem som skal gjøre jobben, sier politioverbetjent Anders Mansaas i taktisk seksjon, geografisk driftsenhet Romerike i Øst politidistrikt i en pressemelding onsdag.

Femmannsboligen som sto her på skredkanten kollapset 10. januar. Siden har det rast ut ytterligere masse. Foto: Hans O. Torgersen

De tre som fortsatt er savnet, er Rasa Lasinskiene (49) og mor og datter Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) og Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13).

Syv personer er funnet omkommet i skredet.

Skal hente ut eiendeler

I løpet av de neste to ukene skal brannfolk hente ut nødvendige eiendeler for de skredrammede som fremdeles er evakuert. Det dreier seg om 150 boliger.

De første evakuerte fikk flytte tilbake til boligene sine 8. januar. Men fremdeles er over 800 mennesker evakuert. Foto: HEIKO JUNGE

Hver boenhet har fått beskjed om det som nå skal hentes ut, bør få plass i et par flyttekasser.

De skredrammede har levert lister til forsikringsselskapene med hva de har særlig behov for å få ut nå.

– I denne første runden er det nødvendige eiendeler, som for eksempel briller, PC, nettbrett, bankkort, lommebok, kodebrikker, skolesaker eller viktige arbeidsklær. Det legges vekt på ting som de skredrammede savner og trenger i hverdagen. Forhåpentlig blir det også mulig å hente ut mange titalls biler, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.