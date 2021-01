Evakueringsområder innskrenkes - flere beboere i Gjerdrum kan flytte hjem

Politiet har fredag godkjent NVEs anbefalinger om innskrenkning av evakueringsområder. Evakueringen av delområde C oppheves fredag kveld.

Skredområdet fotografert 6. januar. Store området rundt selve skredet har vært evakuert de siste to ukene. Foto: Gorm Kallestad

Områdene ble evakuert etter leirskredet 30. desember, som tok ti liv og ødela over 30 boliger.

«Basert på grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering anbefaler Multiconsult og NGI at evakuering av delområde C kan oppheves, og at området kan tas i bruk», skriver NVE i sin anbefaling.

Evakueringen av dette området oppheves fredag kveld, og kommunen varsler beboerne om dette, opplyser Gjerdrum kommune på sine nettsider.

Anbefalingen bygger på resultater fra utførte felt- og laboratorieundersøkelser, som viser at det ikke er påvist kvikkleire i borpunktene langs fylkesvei 120 på strekningen fra avkjøring til Hønsigutua og til rundkjøringen med avkjøring til Fjælstadgrenda.

NVE anbefaler at vestre del av rundkjøringen holdes stengt, for å begrense allmenn trafikk inn i et område som ligger nært selve skredkanten.

Kommunen opplyser ikke om hvor mange som nå får flytte hjem. Tidligere denne uken var over 800 mennesker fremdeles evakuert.