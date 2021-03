Snøtrøbbel i Sør-Norge: Stengte veier og mange trafikkuhell

En rekke fjelloverganger i Sør-Norge er stengt torsdag morgen. På Østlandet har det kommet mye snø og mer er ventet i løpet av dagen.

E18 sør for Drammen i 07.30-tiden torsdag. Foto: Statens vegvesen

Det har snødd mye deler av Sør-Norge, og det vil fortsette utover dagen.

– Beregn god tid når du skal ut og kjøre i dag, anbefaler en informasjonsmedarbeider ved veitrafikksentralen.

Alle veier mellom øst og vest er stengt, blant dem riksvei 7 Hardangervidda og riksvei 15 Strynefjell. Det er ikke avklart når disse vil åpne igjen.

I tillegg er fjellovergangene ved riksvei 13 Vikafjellet og fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal stengt, det samme er E134 Haukeli. Fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland er også stengt, det samme er riksvei 52 ved Hemsedal.

E6 over Dovre er stengt inntil videre, men det skal gjøres en ny vurdering kl. 8.

E6 over Dovre er stengt på grunn av snøvær og kraftig vind. Foto: Statens vegvesen

Den eneste veien som er åpen mot nord i landet er riksvei 3 via Elverum. De andre strekningen er enten stengt eller er blokkert på grunn av bilberging.

Det er også bilberging ved Vinterbrosletta, som fører til en del kø inn mot Oslo.

Flere avganger innstilt i Oslo

Flere kollektivavganger er forsinket eller innstilt i Oslo. Ruter melder at blandt annet 31-bussen er innstilt inntil videre. All trikketrafikk går i rute.

Det er også meldt om forsinkelser pågrunn av snøvær på følgende linjer: 32, 31, 23, 150, 140, 360, 100, 110, 300, 400, 68, 63, 69, 21, 130, 397, 25, 80E, 81, 83, 70, 79, 54, 34, 37, 30, 17, 12, 515, 500, 510, 505, 265.

Ruter anbefaler å holde seg oppdatert i reiseplanleggeren, samt planlegge for ekstra tid.

Oslo våkner til mye nysnø torsdag morgen. Foto: Fredrik Varfjell

– Kjør forsiktig!

En informasjonsarbeider ved veitrafikksentralen henstiller alle sjåfører om å kjøre forsiktig.

– Det er kraftig vind og kommet en del nedbør i form av snø. Dette gjør kjøreforholdene utfordrende. Det kommer mer snø i ettermiddag og, så det er bare å kjøre forsiktig, sier han.

En detaljert oversikt over tilstanden ved de ulike fjellovergangene i Sør-Norge finner du her.

Øst politidistrikt hadde ved 7-tiden sendt ut mannskaper til seks trafikkuhell. Det er fire biler og to trailere. Det er ikke meldt om noen personskader ved noen av disse.

– Det er meldt om snøvær utover dagen, så vi ser for oss at det kan bli flere uhell. Vi oppfordrer at de som kan reiser kollektivt, sier Kjetil Ringseth ved operasjonssentralen i Øst Politidistrikt.

Det var mye snø i gatene flere steder i Oslo torsdag morgen. Vinteren var plutselig tilbake. Foto: Sigrid Gausen

Oransje farevarsel

I går sendte Meteorologisk institutt ut oransje farevarsel for snø. Det var ventet 25 til 50 centimeter snø i store deler av Oslo, Viken, Sørlandet og Vestfold og Telemark, skriver NRK.

– Vinteren gjør comeback i dag og i morgen, så jeg garanterer trafikkaos på veien i kveld og i morgen, sa statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis til kanalen.

Fergestrekningen Hjelmeland-Nesvik på strekningen Tau-Sand var innstilt tidligere onsdag, men ble åpnet utover ettermiddagen. Fergestrekningen Rutledal-Storehaug er fortsatt stengt, skriver Vegtrafikksentralen.

Alle brøytebiler ute

I Kløftakrysset ved Ullensaker i Viken er venstre felt stengt i retning Oslo. En personbil har kjørt i autovernet. Nødetater er på vei til stedet, det melder veitrafikksentralen på Twitter.

Politiet har også vært ute å advart om de vanskelige kjøreforholdene. Litt over midnatt i natt ble det meldt om kaos i Drangsdalen i Rogaland. Seks vogntog sto fast.

Kolonnekjøring flere steder i landet

I tillegg til de stengte veiene, er det kolonnekjøring flere steder på grunn av de vanskelige forholdene.

Ifølge VG er det kolonnekjøring ved disse strekningene:

E6 Mjåvatnet i Nordland mellom Mosjøen og Mo i Rana. Mulig omkjøring via Fylkesvei 78.

E75 Kiberg – Vardøtunnele mellom Vadsø og Vardø.

E136 Eidet – Monge mellom Åndalsnes og Dombås. Veien kan bli stengt på kort varsel.

Fylkesvei 37 Møsvassdammen – Varlandskrysset mellom Åmot og Stengelsrud. Veien kan bli stengt på kort varsel.

Fylkesvei 98 Ifjordfjellet i Troms og Finnmark.

Fylkesvei 890 Kongsfjordfjellet. Første kolonne kan kjøre 06.30 torsdag morgen.

Det er snøvær ved E6 ved Assurtjernkrysset. Foto: Hans O. Torgersen

– Må ha kjetting tilgjengelig

I hovedstaden er Strømsveien på Vålerenga stengt inntil videre, melder politiet på Twitter. Årsaken er glatte forhold som gjør at busser blir stående fast.

– Snøværet har medført utfordringer i trafikken i natt. Nå er det største problemet i Strømsveien. Der er det i utgangspunktet full stans inntil videre, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Rune Hekkelstrand.

Politiet er på stedet og hjelper større kjøretøy med å få på kjetting, opplyser han. I tillegg legges det til rette for at brøytemannskapene kommer seg frem.

– Så håper vi brøyting og salting vil gjøre det fremkommelig snart, fortsetter Hekkelstrand.

Politiet ber dem som tar bilen fatt på morgenkvisten om å tilpasse farten etter forholdene.

– Ta hensyn i trafikken, og de med store kjøretøy må ha kjetting tilgjengelig.

E6 sør for Vinterbro torsdag morgen. Foto: Hans O. Torgersen

Langs E18 snurret en bil slik at den havnet i feil retning. Hendelsen fant sted mellom Sandvika og Slependen i Bærum. Som følge er kun ett felt åpent.

Tre biler og fem personer er involvert i hendelsen. En av dem har vondt i hoften. Alle de involverte bilene trenger bilbergning.