Nest høyeste smittetall så langt i pandemien. 314 nye koronasmittede i Oslo.

Det siste døgnet er det registrert 905 koronasmittede i Norge. Det er 215 flere enn samme dag i forrige uke og det nest høyeste døgntallet i Norge til nå.

Grorud i Oslo er området som har det høyeste smittetrykket i Norge nå. Foto: Olav Olsen

NTB

13. mars 2021 09:15 Sist oppdatert 9 minutter siden

Ved midnatt natt til lørdag er det registrert 78.946 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall.

Rekorden til nå ble registrert 6. januar med 930 smittede på et døgn.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 4.763 nye smittetilfeller i Norge. 4,1 millioner koronatester er til nå utført i her landet.

314 nye koronasmittede i Oslo

Det største smittetrykket er i Oslo, som har registrert 314 koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 38 færre enn dagen før, men 88 flere enn samme dag i forrige uke.

Smittetrykket på Stovner og Grorud ligger nå rett i underkant av 1.000 smittede pr. 100.000 innbyggere de siste to ukene, viser tall fra Oslo kommune.

Det betyr at nesten 1 prosent av innbyggerne i de to bydelene er registrert smittet bare de siste to ukene. Det er nesten fem ganger høyere enn i Ullern bydel der tallet er 203.

Dette er tredje gang på en drøy uke at døgnsmitten i Oslo passerer 300 tilfeller. Torsdag 4. mars ble det registrert 308 smittede i hovedstaden. Fredag denne uken var tallet 352, som var ny rekord. Snittet den siste uken er 243 smittede pr. dag.

I alt er 22.935 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Men 3.065 av tilfellene, drøyt 13 prosent, er registrert i løpet av de siste to ukene.

Det alle venter på. Samtidig som nesten 250.000 av oss er fullvaksinerte, er koronaepidemien på vei mot en ny topp. Foto: Berit Roald / NTB

Over 246.000 fullvaksinerte

I alt 443.696 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 246.961 har fått andre dose og er dermed fullvaksinerte.

159 koronapasienter var innlagt på sykehus fredag. Det var like mange som dagen før.

Til sammen er 632 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. 63,9 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.