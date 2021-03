Seks og et halvt års fengsel for drapsforsøk på Holmlia

En 23 år gammel mann er dømt til seks og halvt års fengsel etter at Oslo tingrett har funnet ham skyldig i drapsforsøk på Holmlia i 2018.

En 23 år gammel mann er dømt til fengsel i seks og et halvt år etter at han nesten tok livet av en annen ung mann da han for tre år siden, på en gangvei ved Holmlia senter, skjøt vedkommende i beinet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Skyteepisoden som resulterte i en tiltale for drapsforsøk, fant sted på en mye brukt gangvei ved Holmlia senter en ettermiddag i april for snart tre år siden. 23-åringen skjøt offeret i beinet, og tok nesten livet av ham fordi prosjektilet rev over lårpulsåren. Han reddet livet fordi han raskt fikk livreddende hjelp.

Aktor i saken, statsadvokat Asbjørg Lykkjen, la ned påstand om sju års fengsel for 23-åringen. Hun begrunnet blant annet påstanden med at skytingen, som skjedde på åpen gate på høylys dag og rett utenfor et bibliotek hvor barn fikk leksehjelp, skjedde i tilknytning til den kriminelle gjengen Young Bloods.

– Etter rettens oppfatning må det videre tillegges betydelig vekt i skjerpende retning at angrepet har karakter av privat justis i tilknytning til et kriminelt miljø, hvor personer tvinges til å velge side i en konflikt og sanksjoneres vilkårlig deretter, skriver Oslo tingrett i dommen.

Forsvareren, advokat Kaja de Vibe Malling, ba om at tingretten skulle frifinne mannen.

En medtiltalt 26-åring ble dømt til ti måneder i fengsel for medvirkning til drapsforsøket fordi han ble utpekt som den som bestilte voldshandlingen mot offeret.