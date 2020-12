Kommunene vet ikke hvor mange vaksinedoser de får. Men når de dyrebare dråpene kommer, blir det travelt.

Kommunene må allerede nå legge en plan for hvem som skal få de dyrebare dråpene. Vaksinen fra Pfizer-Biontech mister effekten 5 døgn etter at den er tint opp.

I Bærum har de testet ut massevaksinasjon. Der fikk folk tilbud om influensavaksine tidligere i desember. Foto: Espedal, Jan Tomas

45 minutter siden

Folkehelseinstituttet (FHI) sender mandag ut en detaljert veiledning til norske kommuner om hvordan de bør planlegge for vaksinering om noen uker.

Kommunene har fått frist til 18. desember til å ha sine vaksineplaner klare.

Regjeringen har sagt at vaksinene skal ha følgende prioritering:

Beboere i sykehjem og omsorgsboliger Eldre over 85 år Eldre over 75 år Eldre over 65 år Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer

Helsepersonell blir prioritert hvis smittepresset øker.

Digitalt møte med norske deltagere

Ingen vaksiner er så langt godkjent. Trolig blir mRNA-vaksinen fra Pfizer-Biontech den første godkjente og tilgjengelige vaksinen.

Godkjenningen kommer kanskje på et videomøte tirsdag 29. desember. ​Da møtes Det europeiske legemiddelkontoret (EMA).

Her er også Norge representert med to deltagere.

Så skal den formelt godkjennes i EU. Det kan ta et par dager. Dette igjen betyr at vaksinen kan bli tilgjengelig for Norge rundt årsskiftet.

Fakta Vaksinasjon i andre land Flere land har varslet at de allerede har tatt i bruk, eller vurderer å ta i bruk vaksiner mot covid-19 Russland har startet vaksinering med vaksinen Sputnik

Storbritannia tok i bruk vaksinen fra Biontech/Pfizer etter en nødprosedyre 8. desember

Canada ga vaksinen fra Biontech/Pfizer en betinget godkjenning 9. desember.

FDA (det amerikanske legemiddelverket) ga vaksinen fra Biontech/Pfizer såkalt Emergency Use Authorization (EUA) i USA 10. desember Kilde: Legemiddelverket Vis mer

Seks timer fra esken er åpnet til vaksinen må settes

Vaksinen fra Pfizer-Biontech er langt mer krevende å håndtere enn andre vaksiner.

Den må lagres ved -75 °C før den sendes til kommunene. Når vaksinen er opptint, har den en holdbarhet på 5 døgn ved 2–8 °C.

Denne tiden begynner å løpe når vaksinene tas ut av sentralt lager.

Det betyr at kommunen altså har 5 døgn inkludert transporttid til å få brukt disse dosene.

Fra glasset med vaksinen er åpnet og tilsatt en saltvannsløsning, må vaksinen tas i bruk i løpet av seks timer.

Hvis noe av punktene over svikter, må vaksinen kastes.

Kommunene kan ikke bestille. FHI bestemmer

Ifølge FHI er det fremdeles uklart hvor store leveranser Norge får og når.

FHI fordeler tilgjengelige vaksinedoser beregnet ut fra antall mennesker i de aktuelle gruppene i kommunen. Dette er basert på informasjon i sentrale registre.

Men FHI skal opplyse kommunene om hvor mange doser de får og når. Dette skal skje fem dager før kommunene mottar vaksinene.

Hvem, hva og hvor?

Beboere i sykehjem får vaksine først.

Her må man sikre at man i planleggingen har tatt hensyn til samtykkekompetanse og satt opp en tydelig plan for hvem som skal vaksineres når og av hvem. De som ikke har samtykkekompetanse, må identifiseres.

Eldre og syke som bor hjemme må også finnes på forhånd. Noen må reise til et legekontor. Andre kan antagelig få vaksinen i hjemmet.

I tillegg må kommunene vite om de som skal vaksineres ikke har en infeksjon, er vaksinert et annet sted, ikke reagerer på vaksiner eller sitter i karantene.

I brevet fra FHI presiseres det også at kommunen må ha en reserveliste over innbyggere som er tilgjengelig for vaksinasjon. De skal få vaksine hvis personer på den opprinnelige listen ikke møter eller ikke kan la seg vaksinere innenfor de 5 dagene.

Dersom de eldste ikke kan vaksineres, kan noen i de andre prioriteringsgruppene få vaksinen slik at den ikke blir kastet.

Marte Kvittum Tangen sier det ikke finnes noe system for å registrere seg i vaksinekø nå. Foto: e-mail

Leder av Norsk forening for Allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, tror ikke det blir vanskelig for kommunene å finne innbyggere i høy alder.

– Det som kan bli vanskelig, er å finne de som er i andre risikogrupper. Men Elektronisk Pasientjournal og andre leverandører jobber hardt og godt med å hjelpe fastlegene med dette.

Hun sier videre at noen pasienter som er i risikogruppen har tatt kontakt med fastlegen. Det finnes ikke noe system for å registrere noen i vaksinekø nå. Alle som skal vaksineres, vil i første omgang få beskjed om dette fra sin kommunene.

– Akkurat hvordan det organiseres i ulike kommunene, vil variere, sier Kvittum Tangen.