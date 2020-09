Krever flere svar av Direktoratet for e-helse etter Aftenposten-avsløringer

For andre gang på to måneder krever Helse- og omsorgsdepartementet at Direktoratet for e-helse svarer på en rekke spørsmål rundt bruk av konsulentselskapet PwC.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er øverste politiske ansvarlig for Direktoratet for e-helse og arbeidet med Akson. Jil Yngland/NTB

23. sep. 2020 16:29 Sist oppdatert nå nettopp

Det fremkommer i et brev departementet sendte Direktoratet for e-helse 10. september. Det var Dagens Medisin som først publiserte nyheten.

Dette er andre gang på kort tid at de må svare departementet om bruken av konsulenter fra PwC.

I juli dokumenterte Aftenposten hvordan en av PwCs deleiere gjennom flere år har fått opptre som statens representant i utredningen av Akson, et prosjekt som skal gjøre det enklere for helse-Norge å snakke sammen.

Fakta Direktoratet for e-helse Et fagorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Organet ble opprettet i 2016. Var tidligere Helsedirektoratets e-helseavdeling. Misjon: Skal skape et enklere Helse-Norge ved å styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren. Skal sørge for nasjonal styring og koordinering i samarbeid med helseforetak, kommuner, fagmiljøer og interesseorganisasjoner. Hadde 353 ansatte ved utgangen av 2019. Etter en omorganisering ved årsskiftet, der en rekke oppgaver ble overført til Norsk Helsenett SF, er antallet ansatte redusert til 145. Ansvaret for drift og utvikling av eksisterende e-helseløsninger ble ved nyttår overført fra direktoratet til Norsk Helsenett. Vis mer

Vil ha flere svar

Aftenposten omtalte 2. september hvordan PwC høsten 2018 hadde fått jobbe med å forberede forprosjektet til det enorme digitaliseringsprosjektet.

Dette skjedde før de skulle konkurrere om en timebetalt kontrakt på å lede og planlegge nettopp dette forprosjektet. Det viser dokumentasjon Aftenposten har gjennomgått.

Les også Les avsløringen: Slik ble det statlige prestisjeprosjektet en millionbutikk for konsulentselskapet PwC

Kontrakten var verdt inntil 75 millioner kroner pluss moms.

Departementet skriver i brevet at direktoratet skal svare detaljert på de opplysningene Aftenposten omtaler. De vil vite mer om hvilken rolle PwC-konsulentene hadde i denne perioden.

Dette er innholdet i brevet departementet har sendt.

Andre redegjørelse

Så langt har Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet betalt 96 millioner kroner for konsulenttjenester knyttet til utredningene prosjektlederen fra PwC selv har vært sentral i.

Direktoratet for e-helse holder til på Skøyen i Oslo. Bjørge, Stein

En av landets fremste eksperter på anskaffelser mener direktoratet har brutt regelverket.

Direktoratet har avvist at de har gjort noe galt. De mener anbudsprosessen har vært ryddig.

Saken i juli førte til at Helse- og omsorgsdepartementet påla direktoratet å levere en redegjørelse.

Der skulle både konsulentbruken og prosessen Aftenposten omtalte gjennomgås.

I august publiserte direktoratet en omfattende rapport der de slo fast at de ikke hadde brutt regelverket. Samtidig så de «rom for flere forbedringer».

Ber om habilitetsvurdering

2. september kunne Aftenposten dokumentere nye detaljer om PwCs rolle før den omstridte kontrakten ble inngått.

Dette var ikke informasjon som fremkom i direktoratets rapport.

Timelister viser også at direktoratet har betalt PwC for å få hjelp til å svare på mediespørsmål om Akson – og for å vurdere og sladde innsynsbegjæringer. Direktoratet mener timelistene viser et upresist bilde, og sier at konsulenter ikke får gjøre selvstendige vurderinger av innsynsbegjæringer.

Ifølge timelistene fra PwC har direktoratet betalt konsulentselskapet for å jobbe med planleggingen av forprosjektet i ukene før kontrakten ble anbudsutsatt.

Departementet ber nå om en vurdering av habiliteten til de involverte. De vil vite mer om PwC kan ha fått en konkurransefordel da de jobbet med forprosjektet før kontrakten ble tildelt, skriver de i brevet.

Brevet er også er sendt til SVs stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson. Han gikk i september til det uvanlige skritt å kreve innsyn i dokumenter som var sendt mellom departementet og Direktoratet for e-helse.

PwCs ledelse har tidligere opplyst at de ikke ønsker å kommentere anskaffelsesprosessene. De mener at det er naturlig at direktoratet svarer for dette.