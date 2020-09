Mann fløyet til sykehus etter påkjørsel – bil kjørte videre

En mann er fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim etter å ha blitt påkjørt av en bil på Brekstad. Bilisten stakk av fra stedet, men er pågrepet.

Ifølge Trøndelag politidistrikt stakk sjåføren av fra stedet etter påkjørselen. Bilen er en sølvgrå Volvo V70.

Til TV 2 opplyser politiet at de fikk melding om at en person hadde kjørt inn i en folkemengde utenfor en nattklubb.

Mannen som ble påkjørt er fløyet med luftambulanse til sykehus med ukjent skadeomfang, men ifølge operasjonsleder Frank Brevik skal det dreie seg om alvorlige skader.

Politiet kjente identiteten til sjåføren og hadde registreringsnummeret på bilen, og opplyser på Twitter klokken 01.41 at de nå har kontroll på mannen som kjørte bilen.

– Vi har patruljer på stedet og etterforskning er iverksatt, sier Brevik. Han sier at det er for tidlig å si noe om de to involverte kjente hverandre fra før.

Politiet etterforsker hendelsen og foretar vitneavhør og krimtekniske undersøkelser. Personer som kan ha opplysninger om hendelsen bes om å kontakte politiet.

Politiet tvitret om ulykken første gang klokken 00.41.

