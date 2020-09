Redningsaksjon i Øvre Eidfjord: – Syv personer står igjen på fjellet

Et helikopter har snudd i forsøket på å redde ned elleve personer fra 1200 meters høyde. Litt før klokken 21.00 er fire personer hentet ned.

12. sep. 2020 20:46 Sist oppdatert nå nettopp

Et følge på elleve personer og tre hunder har gått seg fast i terrenget ved Ovaldsnuten i Øvre Eidfjord, melder politiet. Området skal ligger cirka 1200 meter over havet.

Det er svært dårlig vær i området med vind, sludd, snø og lavt skydekke.

Litt før klokken 21.00 er flere hentet ned.

– Fire personer er nå tatt ned. Syv personer, i tillegg til en ledsager, står igjen på fjellet, sier Torgeir Espedal i Hovedredningssentralen til BT.

Hentet sauer

Politiet har fått melding om at det er et vidt aldersspenn på disse elleve, men de har ikke oversikt over nøyaktig hvor gamle de er.

Et helikopter har allerede snudd på grunn av uværet.

– De har vært ute i hele dag og drevet med sauesanking, men de tok kontakt klokken 19.17 og ba om hjelp. De er svært kalde og våte og minst to av dem er i dårlig fysisk forfatning akkurat nå, sier operasjonsleder Eivind Hellesund til BT.

Det skal ikke være barn i følget. Et lokalt helikopterselskap gjorde et siste forsøk på å komme seg opp. Det var dette som klarte å komme inn i området og hentet de fire personene som er hentet ned.

På Twitter melder politiet at disse er overtatt av helsepersonell. Det er ikke mulig å fly flere runder på grunn av været.

Tar et par timer

Røde Kors er på vei inn i området til fots. Områdeleder Gisle Kleppe sier til BT litt etter halv ti fredag kveld at et par-tre mann er begynt å gå fra Eidfjord. I tillegg skal over ti mann hentes inn fra andre steder.

– Vi har varslet Ulvik, Voss, Kinsarvik, Vossestrand, Tyssedal og Odda. Så vi får inn en del folk.

Slik været ligger an utover kvelden og natten er det å komme seg opp til området til fots det eneste alternativet.

– Normalt sett er det en to-timers gang én vei, forteller han.

Kleppe fortelle at politiet har jevnlig kontakt med følget, og har sendt en posisjon til Røde Kors.

– Så vi går mot et kjent punkt.