Røde Kors og syv fjellfaste turgåere trygt inne på hytter

Mens Røde Kors nå er fremme på fjellet i Øvre Eidfjord, venter et redningshelikopter på et værvindu.

12. sep. 2020 20:46 Sist oppdatert nå nettopp

Les også Leteaksjon etter mann på Galdhøpiggen

Et følge på elleve personer og tre hunder gikk seg fast i terrenget ved Ovaldsnuten i Øvre Eidfjord lørdag kveld.

Området skal ligge cirka 1200 meter over havet. Det er svært dårlig vær i området med vind, sludd, snø og lavt skydekke.

Litt før klokken 21.00 ble flere hentet ned av et lokalt helikopterselskap.

– Fire personer er nå tatt ned. Syv personer, i tillegg til en ledsager, står igjen på fjellet, sier Torgeir Espedal i Hovedredningssentralen til BT.

Et helikopter som var på vei til området, snudde på grunn av uværet. Ved 22-tiden opplyser politiet at et nytt redningshelikopter venter på et værvindu før det gjør et nytt forsøk.

– De syv på fjellet er fortsatt våte og kalde, men fortsatt ved bevissthet, sa operasjonsleder Eivind Hellesund til BT.

– Det blir verre for hver time som går, men nå er vi ikke langt unna og det er i hvert fall godt, sa Hellesund.

Klokken 02.00 har helikopteret ennå ikke kommet frem.

Røde Kors endelig fremme

Røde Kors gikk i flere timer til fots mot fjellet. Klokken 23.30 ankom første mann fra Røde Kors stedet. Kort tid senere kom et annet lag fra Røde Kors frem.

– De syv er svært kalde og nedkjølte, men de er glade for at hjelp har kommet, sier Hellesund.

Røde Kors har med seg tøy og mat. Dersom helikopteret ikke kommer frem tidsnok, er planen å ta turfølge ned til en nærliggende hytte.

Områdeleder Gisle Kleppe uttalte til BT litt etter halv ti fredag kveld at et par-tre mann begynte å gå fra Eidfjord. I tillegg skal over ti mann hentes inn fra andre steder.

– Vi har varslet Ulvik, Voss, Kinsarvik, Vossestrand, Tyssedal og Odda. Så vi får inn en del folk.

Slik været ligger an utover kvelden og natten er det å komme seg opp til området til fots det eneste alternativet.

Kleppe fortelle at politiet har jevnlig kontakt med følget, og har sendt en posisjon til Røde Kors.

Alle fysisk uskadet

Like før klokken 03 i natt kunne politiet melde at de resterende syv turgåerne har ankommet hytter ved Krokane sammen med Røde Kors.

– Det fyres i ovner og alle er fysisk uskadet, men slitne og preget, dog er humøret bra, skriver politiet på Twitter.

Turfølget og Røde Kors blir værende på hyttene til det lysner, deretter vil de bevege seg ned til Øvre Eidfjord.

– Ble utslitt under sauesanking

Politiet har fått melding om at det er et vidt aldersspenn på disse elleve, men de har ikke oversikt over nøyaktig hvor gamle de er. Det skal ikke være barn i følget.

– De har vært ute i hele dag og drevet med sauesanking, men de tok kontakt klokken 19.17 og ba om hjelp. De er svært kalde og våte og minst to av dem er i dårlig fysisk forfatning akkurat nå, sa Hellesund.

NRK har vært i kontakt me den av bøndene i sankelaget. Han selv var en del av sankingen i dag, men er nede fra fjellet.

– Noen av sankerne ble utslitt og kom seg ikke videre. Dette er folk som har sanket i hele dag og noen av de har gått tomme for krefter, sier han.

På Twitter melder politiet at de fire som først ble hentet ned, er overtatt av helsepersonell.