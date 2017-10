Tirsdag skrev Stavanger Aftenblad at foreldrene ikke bare måtte krysse av for om ungene deres kan være med på årets julegudstjeneste, men også bestemme hvilke julesanger, både med og uten religiøst innhold, de vil at barna skal være med på å synge.

Nå går Nylund skole bort fra ordningen. Skolesjef Jørn Pedersen sier at skolen hadde de beste hensikter og gjorde et grundig arbeid med å utarbeide informasjon i forkant av julearrangementene, skriver NTB.