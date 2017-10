Drammens varaordfører truer lokal venstreleder med «rykter» og saksøker politiet

Onsdag sendte Gilani en epost til Drammen Venstre hvor han meddelte at han melder seg ut av partiet, men fortsetter som varaordfører. I samme epost kommer han med trusler mot lederen i partiet, Reidar Foehling, ifølge NRK.

I eposten skriver Gilani: «Reidar: jeg vil informere mediene om dine verv i andre foreninger samt «rykter» jeg har om deg som er etterprøvbare … Du kan velge om du vil trekke deg som leder av Drammen Venstre og unngå enda mer bråk rundt partiet.»

Avviser antydningene

Foehling sier han aldri hadde trodd det ville komme til trusler og trakassering.

– Først ble jeg helt målløs og skremt. Så ble jeg sint og lei meg, sier lokallagslederen. Han avviser at han har noe å skjule.

Foehling sier han må snakke med Venstre sentralt om situasjonen før han eventuelt vurderer å anmelde truslene.

Gilani var 1. oktober tilbake på jobb etter å ha hatt permisjon fra alle politiske verv siden 19. mai. Varaordføreren er siktet for identitetskrenkelse, etter at han ble pågrepet i august.

Bakgrunnen for siktelsen er at politiet mener Gilani 30. januar i år sendte en epost i navnet til kvinnen som hadde kjøpt et hus av ham. Gilani nekter for å ha sendt eposten.

Lekket informasjon

Varaordføreren sier til Dagsavisen Fremtiden at han har saksøkt flere politifolk i Drammen for å ha lekket informasjon om pågripelsen til mediene.

– De har brutt rettssikkerheten min, sier han.

Etterforskningsleder Hanne Fauske hos Spesialenheten for politisaker bekrefter at de har mottatt anmeldelsen.

– Prosessen videre er ikke avgjort, og vi vet ikke når vi vil ha noen konklusjon i saken, sier hun.