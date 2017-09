Aftenposten i samarbeid med Medier24.com. Les mer om samarbeidet her.

Mina Gerhardsen er ny kommunikasjonsdirektør i Norad. Hun tiltrer stillingen 2. januar 2018, opplyser Norad på sine nettsider.

– Å gi et godt kunnskapsgrunnlag for viktige beslutninger om Norges internasjonale bidrag, var min motivasjon for å søke stillingen, sier Gerhardsen i Norads kunngjøring.

Gerhardsen (42) kommer fra jobben som generalsekretær i Actis, en paraplyorganisasjon på rusfeltet.

Ble valgt blant 72 kandidater

Hun har blant annet bakgrunn som journalist, informasjonsarbeid i Røde Kors og statssekretær ved Statsministerens kontor og kulturdepartementet under Stoltenberg II-regjeringen.

– Jeg har vært innom media, politikk og organisasjon før, men dette er første gang jeg skal jobbe som byråkrat. Det blir interessant, sier hun til Norads nettside.

Norad mottok 72 søknader da stillingen som kommunikasjonsdirektør ble utlyst.

