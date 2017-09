Siljes innlegg om folk som mener «navere» bør ta seg sammen, er lest av flere hundre tusen

«Navere later ikke som om de er syke, de later som om de er friske.» Slik starter Si; D-innlegget til Silje Røvik i Aftenposten tirsdag, som er lest av 420.000 mennesker siden det ble publisert for ett døgn siden.

«Å være på kafé og gå turer har hun krefter til, men ikke å jobbe». «Han må bare ta seg sammen, ikke være så lat». Dette er påstander enkelte kan finne på å komme med om de såkalte «naverne», skriver Silje Røvik, som har et klart budskap til dem som sier sånt om syke mennesker:

Løft dem opp, gi dem den respekten de fortjener. De kjemper en kamp det er vanskelig å forstå for oss utenfor.

Les hele Siljes innlegg her: Vanlig påstand: Å være på kafé og gå turer har hun krefter til, men ikke å jobbe

Håper folk går i seg selv

– Hva har gjort mest inntrykk av det du har lest i kommentarfeltene i sosiale medier?

– Jeg så en som hadde tatt bilde av seg selv mens hun satt og gråt etter å ha lest innlegget mitt. Da skjønte jeg at det jeg skrev, virkelig har hjulpet noen.

Silje Røvik håper at ikke bare de som kjenner seg igjen som ofre for «naver-hetsen» – men også de som kommer med stygge kommentarer – har lest innlegget, og gått i seg selv.

– Mange blir tråkket på og tør ikke ta igjen

Da innlegget først ble publisert, skrev hun bare under med «Silje». Men hun har nå bestemt seg for å gå ut med fullt navn.

Molde-jenta tar sosionomutdanning ved Høgskulen i Volda på andre året, og synes det er flott at så mange har lest og delt innlegget hennes. Det er andre gangen hun skriver et innlegg til Si ;D, og hun hadde absolutt ikke forestilt seg at det ville «ta helt av».

– Jeg skrev om dette fordi jeg kjenner en del mennesker som strever hjemme alene når folk ikke ser dem. Ellers kan de se ut til å være helt friske og ha det veldig bra når de er ute blant folk, forteller hun.

– Når de får stygge kommentarer, er det mange som ikke tør ta igjen. Derfor ville jeg fortelle hvordan de egentlig har det, sier 21-åringen.

- Jeg håper innlegget kan føre til at de som er kronisk syke, kan føle seg mer sett og hørt.

Silje Røvik understreker at dette er sterke mennesker som blir tråkket på av folk som ikke vet bedre.

– Jeg blir veldig provosert av at folk tør å snakke så høyt om noe de egentlig ikke vet noe om, sier hun.

En av dem som kommenterer innlegget på Aftenposten Si ;Ds Facebook-side, skriver:

«Jeg er en av disse late kjeltringene som snylter på staten, og jeg må si at jeg koser meg skikkelig hjemme hele dagen med angstanfallene og insomnia. Superdigg å måtte si nei til fast kontrakt på jobben jeg ble tilbudt, jeg vil mye heller leve under fattigdomsgrensen, miste venner, stå fast i livet og grine meg i søvn hver kveld.»

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Utbredt «moralsk forargelse»

Psykiater Anne Kristine Bergem er tidligere leder av Norsk psykiatrisk forening, blogger og stipendiat ved Nord universitet.

– Jeg tror innlegget hennes har truffet så mange fordi folk skjønner at hun har rett, sier Bergem.

– Det er fort gjort å komme med ubetenksomme kommentarer. Uansett hvor mye vi snakker om psykiske plager og hvor stor åpenhet det liksom er, er det nok en utbredt holdning at mange burde ta seg sammen. Veldig mange har den oppfatningen at hvis du er syk, bør du ligge hjemme i sengen – selv om det lureste man kan gjøre er å være i aktivitet hvis man har smerter eller psykiske problemer.

Bergem mener uttrykket «moralsk forargelse» er dekkende når folk reagerer på at uføretrygdede sitter på kafé eller går tur.

– De glemmer at det kanskje er det eneste de orker å gjøre den dagen, påpeker hun.

– De som går på Nav, har aldri fri – de kan ikke ta seg ferie fra sykdommen.

De aller fleste ønsker å være i en meningsfull jobb. Når hun setter ord på dette i innlegget, forstår folk det – og tenker at «sånn er det.»

Lytt til dem som ble friske: Nylig skrev 46 tidligere ME-pasienter om veien ut av sykdommen.

– Åpenhet eneste medisin

Styreleder i Mental Helse Norge, Kristian Haugland, sier det er mange med psykiske lidelser som sliter med at folk ikke forstår de er syke.

– De som ikke har synlige lidelser – som for eksempel en funksjonshemning som gjør at man må sitte i rullestol – møter nok et stigma på en annen måte, sier han.

– En ting som ikke tas opp i innlegget, er at arbeidslivet er strukturert på en sånn måte at de som har gode perioder innimellom sjelden har mulighet for å få jobb, påpeker han.

– Hvorfor tror du folk kommer med stygge kommentarer hvis de ser at folk har det «litt for bra»?

– De tenker seg nok ikke om, og det er lett å tro at verden er litt urettferdig, sett fra ens eget ståsted. Mange går ut fra at andre fungerer helt likt som dem selv, og klarer ikke å sette seg i inn i hvordan andre har det.

Haugland tror det eneste man virkelig kan gjøre for å motvirke en slik hets mot dem som er trygdet, er å gå foran med åpenhet om psykisk og kronisk sykdom, og møte stigma med informasjon.

– Det kan være en tung byrde å bære. Men jo flere av oss som gjør det, desto mer bekjemper man slike holdninger, sier han.