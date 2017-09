Ble jernbanedirektør ved nyttår. Nå varsler hun at hun slutter.

Det er Jernbanemagasinet som i sitt kommende nummer skriver at Elisabeth Enger (59) om drøye tre måneder slutter som sjef for Jernbanedirektoratet.

Da har det gått akkurat ett år siden hun tiltrådte som sjef for Jernbanedirektoratet.

Enger blir fra nyttår av prosjektleder for sammenslåingen av de tre kommunene Drammen, Svelvik og Nedre Eiker. Når storkommunen er et faktum skal hun bli rådmann her.

Elisabeth Enger var rådmann i Bærum fra 2001 til 2008. Fra august 2008 og frem til 1. januar 2017 var hun sjef for Jernbaneverket, det som i dag er Bane Nor.

Tom Kolstad

Enger forandret Jernbaneverket fra å være en innadvendt organisasjon som fikk stor kritikk for måten den ble drevet på, til å sette kunden i fokus. Jernbanereformen, som dagens regjering vedtok og innførte, ligner i stor grad på det som var Enger og Jernbaneverkets forslag til ny organisering av norsk jernbane.

– For min egen del, og i betraktning av at jeg runder 60 neste år, har jeg måttet gjøre noen valg om hvordan de siste årene av min arbeidskarrière skal være. Når det nå dukket opp en spennende mulighet innen kommunal sektor, som har vært mitt andre «yrkesaktive hjem», har jeg valgt å takke ja, sier Enger til Jernbanemagasinet.