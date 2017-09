Tre døde og fire skadet i trafikkulykke på E6 i Troms

Ulykken skjedde rundt fire-fem kilometer nord for Hatteng i Storfjord kommune i Troms. Politiet fikk beskjed om ulykken klokken 15.08.

Politiet opplyste først at tre personer var fastklemt. Senere er det bekreftet at tre personer har mistet livet i ulykken.

– De tre satt visstnok sammen i samme bil, og vi kan nå dessverre bekrefte at alle tre er omkommet, sier operasjonsleder Morten Augensen i Troms politidistrikt til NTB.

Fire til sykehus

Det satt fire personer i den andre bilen som var involvert i ulykken.

– Disse er sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø med luftambulanse, sier Augensen. Disse er også skadet, men skadeomfanget er foreløpig ukjent. Politiet kan foreløpig ikke si noe om årsaken til ulykken.

Veien stengt

Til Nordlys sier kommunikasjonsrådgiver Per-Christian Johansen ved UNN at det er to voksne og to barn som er skadet og fraktet til sykehuset. Heller ikke han kan gi noen opplysninger om skadeomfanget.

– Politi og brannmannskaper er til stede på ulykkesstedet, og en person måtte skjæres løs, sier operasjonslederen.

Også veivesenets ulykkeskommisjon er på vei til stedet. Veien er stengt inntil videre forbi ulykkesstedet.