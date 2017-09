23-åring dømt til 19 års fengsel for drap på Maxbo på Notodden

Dommen mot 23-åringen falt torsdag formiddag, melder Telemarksavisa. Aktor la for to uker siden ned påstand om 18 års forvaring under sluttprosedyren i Aust-Telemark tingrett.

Enstemmig kom likevel dommerne fram til at den tiltalte etter drapet på Frode Sanni i desember i fjor, skulle idømmes 19 års fengsel. Kravet om forvaring ble ikke tatt til følge.

– Vi finner det bevist at tiltalte bestemte seg for å drepe Sanni da han satt i sin egen bil. Han gikk da og hentet kniv og øks. Da den første kniven ikke var skarp nok, hentet han en kniv fra sin egen bil. Så hentet han to økser, leste dommer Steinar Backe fra dommen.

Den 23 år gamle mannen erkjente straffskyld på alle punkter, også for narkotikabesittelse og steroidbruk. Aktor, statsadvokat Anne Margrete Katteland, kalte drapet på Frode Sanni 3. desember i fjor både grusomt og absurd.