Dette kunstverket lammet Norges nest største flyplass

Flesland flyplass i Bergen ble stengt umiddelbart da det ved 11-tiden onsdag ble funnet en granat-lignende gjenstand. Hele flyplassen ble evakuert.

Nå viser det seg at «granaten» var et kunstverk laget av keramiker Livio Viggo Lilli. Han har laget keramiske granater i over ti år. Det begynte som en protest mot norsk våpenproduksjon.

– Jeg sa til hun som kjøpte «granaten» at den måtte sjekkes inn på ordentlig vis før hun skulle fly til Oslo. Det gjorde hun også. Likevel ble det voldsomt spetakkel, sier kunstneren til Bergens Tidende.

Privat

Politiet bekrefter historien.

– Gjenstanden ble avdekket ved skanning av bagasje. Flyplassterminalen (T3) ble umiddelbart evakuert. Videre undersøkelser viste at gjenstanden var laget av keramikk. Terminalen ble derfor kort tid etter åpnet igjen for publikum, opplyser operasjonsleder Lars Geitle.

– Det var veldig flaut

Kunstkjøperen som forårsaket evakueringen av Flesland, heter Anna-Lena Ruud og jobber på barneskole i Oslo.

– Jeg kjøpte keramikkgranaten som gave til moren min. Hun er veldig politisk engasjert, forteller hun.

Livio Viggo Lilli

Ruud hadde lest alle bagasjeregler og sjekket inn keramikkbagasjen i kofferten sin.

– I min naivitet tenkte jeg at det går bra. Men det gjorde det jo ikke.

Kort tid etter innsjekkingen gikk alarmen på Flesland.

– Politiet geleidet meg ned til et rom. Det var veldig flaut. De spurte hva jeg hadde i kofferten. Jeg fortalte at «granaten» var laget av keramikk og at den var laget som en protest mot norsk våpenproduksjon. Det syntes de ikke var morsomt.

Også Ruud syntes opplevelsen var fæl.

– Jeg fikk hele flyplassen evakuert, flere fly ble forsinket og mange passasjerer fikk ikke bagasjen med seg, sier Ruud som håper hun snart kan le av opplevelsen.

Kunstgranaten ble beslaglagt av politiet i Bergen og Ruud sier hun skal tenke nøye gjennom hvordan hun skal transportere den til Oslo.

Alle ble evakuert

Etter rundt 40 minutter etter evakueringen var situasjonen avklart.

– Det viste seg å være en ufarlig gjenstand. Evakueringen blir opphevet av politiet på stedet, skrev politiet i Hordaland på Twitter.

Hendelsen skal ikke ha ført til store forsinkelser i flytrafikken.

Politiet vil ikke straffeforfølge hendelsen, men oppfordrer folk til å tenke på hva de pakker i bagasjen.