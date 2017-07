PST vil holde terrorsiktet 17-åring fengslet frem til rettssak i oktober

Den 17 år gamle gutten som i påsken ble pågrepet med en sprengladning på gaten i Oslo, må etter all sannsynlighet sitte i varetekt frem til rettssaken mot ham starter.

Han er siktet etter en terrorbestemmelse der strafferammen er 15 år, paragraf 142, tredje ledd.

– Etterforskningen pågår fortsatt. Som vi har sagt tidligere, har det i løpet av etterforskningen kommet nye opplysninger som har styrket mistanken mot ham, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

PST har ikke sendt anbefaling om tiltale ennå, men saken er forhåndsberammet for retten grunnet guttens unge alder.

Risikoen for å bli drept av en terrorist er liten, men angrepene skaper enorme ringvirkninger: Over 100.000 europeere har opplevd terror på nært hold siden 2015.

Hjemmelaget sprengladning

Lørdag i palmehelgen ble 17-åringen pågrepet på Grønland i Oslo med en hjemmesnekret sprengladning. Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) var eksplosivet en beholder med lightergass med flere spiker festet på utsiden. Det hadde ifølge sikkerhetstjenesten potensial til å skade mennesker.

Noen timer før pågripelsen var Stockholm blitt rammet av et terrorangrep som drepte fem og skadet 15 mennesker.

Tror 17-åringen skulle utføre terror

Detaljer i siktelsen mot 17-åringen blir ytterligere utdypet i en kjennelse som ble avsagt av Borgarting 6. juli.

Retten legger til grunn at den hjemmelagede bomben var tenkt brukt i en terrorhandling og fester ikke lit til 17-åringens forklaring om at han ikke hadde tenkt å sprenge den i Oslo sentrum.

Politiets etterforskning skal ha styrket mistanken om siktedes vilje til å utføre terrorhandlinger, blant annet fordi han skal ha videresendt en film som oppfordrer til terroraksjoner.

17-åringen skal dessuten ha tilkjennegitt overfor politiet at han er mer religiøs i salafistisk retning enn han tidligere har gitt uttrykk for.

Sitter i ungdomsenhet

Retten begrunner fengslingen av 17-åringen blant annet med at det er stor sannsynlighet for at han vil begå kriminelle handlinger eller rømme landet dersom han løslates. Han har permanent oppholdstillatelse i Norge, men har russisk statsborgerskap og familie i Russland.

Ifølge Borgarting lagmannsrett er det i tilfelle løslatelse snakk om «fare for nye lovbrudd som springer ut av hans religiøse overbevisning, altså terrorhandlinger».

Olga Stokke

17-åringen sitter fengslet i en særskilt ungdomsenhet, der han har tilbud om fritidsaktiviteter og går på skole. Guttens forsvarer, Javeed Shah, har ikke besvart Aftenpostens henvendelse onsdag, men har tidligere uttalt at siktede er innforstått med at han har fått en alvorlig siktelse.

– Han har det etter forholdene bra. Vi har i tett samarbeid med barnevernstjenesten og kriminalomsorgen prøvd å legge til rette for at han skal ha en meningsfull dag.

FNs konvensjon om barnets rettigheter slår fast at fengsling av barn bare skal benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom. Den understreker også at barn skal holdes adskilt fra fengslede voksne og har rett på en rask avgjørelse i saken mot seg.

Samtykket til videre fengsling

Siden siktede er mindreårig, kan han bli varetektsfengslet i to uker av gangen. 17. juli ble fengslingen forlenget på nytt. Gutten samtykket til dette.

«Av hensyn til sakens alvorlighetsgrad og lovbruddets art, sett opp mot den unndragelsesfaren og gjentagelsesfaren som foreligger, mener retten at fortsatt fengsling er tvingende nødvendig og å anse som siste utvei», heter det i kjennelsen.

Oslo tingrett bekrefter at saken er forhåndsberammet til oktober. Dersom det blir tatt ut tiltale mot 17-åringen, må han møte i retten mandag 2. oktober. Det er satt av elleve rettsdager til saken.

17-åringen vil da ha vært fengslet i om lag et halvt år.