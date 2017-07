Én pågrepet og to til sykehus etter knivstikking på Kløfta

En mann er pågrepet og politiet har gjort krimtekniske undersøkelser på åstedet, opplyser operasjonsleder Bjørn Christian Willersrud til NTB.

Politiet har ingen opplysninger om forholdet mellom de tre, men foreløpig tyder alt på at det har vært et basketak. Alle tre var bosatt på samme adresse i forbindelse med et arbeidsforhold, skriver politiet på Twitter.

En av de to fornærmede ble knivstukket i låret, og den andre i mageregionen. Også den pågrepne ble sendt til sykehus for helsesjekk etter hendelsen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 5.05 søndag, og var bevæpnet da de rykket ut til adressen på Kløfta.

– Det var flere til stede på adressen og vi visste ikke hva som ventet oss, forklarer Willesruds kollega Trond Lorentzen til Romerikes Blad.