– Strafferammene er ikke strenge nok for overgrep, og det oppfattes som urimelig av mange. Dette handler om å sette ofrene i sentrum, sier Frp-leder og finansminister Siv Jensen til Bergens Tidende.

Onsdag besøkte hun Vest politidistrikt, som ledd i en valgkampturné i Hordaland. Tema var overgrep mot barn, og Jensen fikk en omvisning i Barnehuset ved politikammeret, og en orientering om etterforskningen i Dark Room-saken. Det siste var unntatt offentlighet.

– Hvor gammelt er det yngste barnet som har vært her til avhør? spurte Frp-lederen da hun fikk se lokalene som brukes når barn skal avhøres.

– To år og ni måneder. Men normalt er det vanskelig å ha et avhør på noen under tre år, svarte leder for Barnehuset, Eirin Bangstø.

Kastrering og forvaring

På forhånd hadde Frp sendt ut pressemelding der partiets foreslåtte tiltak mot overgrep var listet opp:

Strengere maksstraffer.

Forvaring av dømte overgripere.

Medisinsk kastrering av pedofile.

Obligatorisk helsekontroll for barn mellom 0 og 11 år.

Men visepolitimester Ida Melbo Øystese la vekt på andre ting i sin oppfordring til politikerne.

– Vi ser at det er store forskjeller på hvor mange overgrep som blir avdekket, alt etter hvilket politidistrikt barna bor i. Slik kan vi ikke ha det. Vi må legge bedre til rette for at barn kan fortelle sin historie, og at vi ser dem. Vi trenger felles arenaer sammen med barnehager, skoler, helsevesen og barnevern, sa Øystese.

På spørsmål om høyere strafferammer vil bidra til å avskrekke voksne fra å begå overgrep, svarer hun at det er viktigere å få flere dømt, enn at de som blir dømt får lengre straffer.

– I dag er oppdagelsesprosenten dessverre lav. Å øke andelen som blir dømt, vil nok virke mer avskrekkende enn strengere straffer, sier visepolitimesteren.

Fakta: Dark Room-prosjektet Siden prosjektet startet i januar 2016 har operasjon Dark Room enten opprettet eller etterforsket 84 saker som gjelder seksuelt misbruk av barn, ifølge Vest politidistrikt i mai.

De fleste sakene omfatter deling, produksjon eller befatning med overgrepsmateriale.

Siden pressekonferansen i november i fjor er det opprettet 33 nye saker i prosjektet. 13 av disse sakene tilhører Vest politidistrikt. 20 av de nye sakene er sendt til andre politidistrikt.

Rundt 300 ulike barn skal være misbrukt, ifølge politiet.

– Ingen motsetning

Siv Jensen sier at begge deler trengs.

– Det er ikke noen motsetning mellom å få flere dømt og høyere straffer. Vi ser dessverre at det er en del som begår nye overgrep etter at de er dømt for det første. I mitt hode er det viktig å holde slike folk vekke fra samfunnet, når man har en slik disposisjon, sier Jensen.

Frps forslag om obligatorisk helsekontroll der alle barn kler seg nakne, møtte mye kritikk da det ble lansert i mars. Barneombudet mente at en slik kontroll var unødvendig, siden nesten alle barn er innom helsestasjonen. Også regjeringskollega Høyre var skeptisk.

Skeptisk til nakenkrav

– For det første kan det oppleves vanskelig for mange barn. For det andre må vi stille spørsmål ved om et krav om at alle barn skal kle seg nakne, er det som skal til for å oppdage de få som utsettes for kjønnslemlestelse, sa helsepolitisk talsperson i Høyre, Tone Trøen, til NRK.

Også visepolitimesteren mener dagens system med helsestasjoner er godt nok.

– Så får vi heller bli flinkere med opplæring og samarbeid mellom politiet og helsestasjonene, sier Øystese.

Jensen står likevel på forslaget.

– Ære være at flere miljøer er blitt flinkere til å oppdage overgrep. Men jeg mener vi hele tiden må lete etter nye virkemidler for å redusere de store mørketallene, sier hun.

– Men kan ikke en obligatorisk nakenkontroll virke traumatiserende for barna?

– Det handler om måten man gjør det på. Vi går alle til lege og kler av oss. Man trenger ikke sette det på spissen, svarer Frp-lederen.