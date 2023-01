Finnes kronprinsens favoritt fremdeles i Oslofjorden? Vi ble med på tokt.

Kronprins Haakon er opptatt av hvordan det går med Oslofjorden og hjelper her forskerne med å notere arter.

Kronprins Haakon ble med forskerne på jakt etter liv i Oslofjorden.

15.01.2023 07:43

Vanligvis er de her ute nesten alene, sammen med måkene. «FF Trygve Braarud» tråler farvannet mellom Asker og øygruppen Steilene ved Nesodden fire ganger i året.

Denne januardagen har universitetets forskningsfartøy følge av politibåter. Kronprins Haakon skal nemlig mønstre på.

Han er vokst opp her ved fjorden. Nå er han nysgjerrig på hvordan det står til under vann. Finnes det torsk her?

