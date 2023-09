Fant spor av minst to nye personer på strømpebuksen: Full splid om hva det betyr

Funnene styrker påstanden om at 52-åringen drepte Tengs, mener aktor. De bekrefter forklaringen hans om en annen gjerningsmann, sier forsvarerne.

52-åringens forsvarere Stian Kristensen og Stian Bråstein mener de nye resultatene støtter hans forklaring. Vis mer

Publisert: 28.09.2023 16:37

Kortversjonen Rettssaken etter det 28 år gamle drapet på Birgitte Tengs handler nå hovedsakelig om hvordan dommere vil tolke og se på nye DNA-funn på offerets strømpebukse. Dette vil avgjøre om den tiltalte 52-åringen blir dømt eller går fri.

Ekspertene har funnet flere DNA-funn som er forenelig med den tiltaltes DNA, samt DNA fra minst to (muligens tre) andre ukjente personer. Disse funnene kan få stor betydning for saken.

Mens aktoratet argumenterer at funnene styrker deres påstand om at den tiltalte er skyldig, mener forsvarerne at funnene bekrefter deres forklaring om en annen ukjent gjerningsperson. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Rettssaken etter det 28 år gamle drapet på Birgitte Tengs handler nå egentlig bare om en eneste ting: Hvordan vil dommerne tolke og se på DNA-funnene på 17-åringens strømpebukse. Det de faller ned på i det spørsmålet, avgjør om den tiltalte mannen blir dømt, eller går fri.

Torsdag ble det lagt frem nye resultater etter at strømpebuksen i vår ble undersøkt for biologisk materiale på nytt. Ekspertene gjorde flere DNA-funn som er forenelig med tiltaltes DNA. Men de fant også DNA fra minst to, trolig tre andre, helt nye ukjente personer. Funnene kan få stor betydning.

Den tiltalte 52-åringen har siden han ble pågrepet i september 2021 nektet for å ha noe med drapet å gjøre. Han har også hele tiden ønsket å utføre flere undersøkelser av klærne Birgitte Tengs hadde på seg da hun ble funnet drept 6. mai i 1995. Også strømpebuksen, som var rullet ned på anklene sammen med trusen, da hun ble funnet.

– Det er fordi han har ment at det må finnes spor fra gjerningspersonen. Det er nå gjort funn av minst to andre menn på nettopp strømpebuksen, noe som er egnet til å bekrefte hans forklaring om dette, sier forsvarer Stian Kristensen.

Forsvarer Stian Kristensen sammen med aktor Thale Thomseth og Nina Grande på befaringen i Kopervik sentrum i Karmøy. Vis mer

– Én gjerningsmann

Med hjelp av ny teknologi fant etterforskerne i 2019 en ørliten del av et Y-kromosom fra 52-åringen. Det fant de i en gammel sporprøve fra et utklipp på Tengs strømpebukse gjort året etter hun ble drept. Dette funnet førte til at mannen ble pågrepet og senere tiltalt.

Det var også denne lille mengden Y-kromosom som fikk ham dømt i tingretten i fjor. Dommerne var enig med statsadvokatene i at det kun er én forklaring på at hans DNA ble funnet på strømpebuksen: Han var der og drepte 17-åringen.

Nå jobber statsadvokatene alt de kan med å overbevise de nye dommerne i lagmannsretten om det samme. Og de mener de nye prøvene som ble lagt frem i går, som viser DNA fra flere andre menn på strømpebuksen, ikke spiller noen rolle for deres syn.

I noen av prøvene er det spor av tiltalte, samt innslag av flere andre menn. Men de ukjente bidragene er for begrenset til at de går identifisere, hevder statsadvokat Thale Thomseth.

– Vi vet ikke hvem bidragene stammer fra. Vi har ikke funnet spor av én annen gjerningsmann, sier hun.

Hun hevder de nye DNA-funnene styrker det de hele tiden har ment, at DNA-funnet er relevant for handlingen. Det er der fordi mannen drepte Tengs. Hun mener de nye funnene også svekker påstanden til forsvarerne.

– Funnene styrker vår anførsel om at DNA fra tiltalte på trusedelen av strømpebuksen (kjent som sporprøve A-12-F) ble avsatt i forbindelse med drapshandlingen. Vi mener de nye funnene svekker forsvarernes påstand om at tiltaltes DNA er avsatt på strømpebuksen som følge av tilfeldig oversmitte før drapet eller kontaminering etterpå, sier statsadvokaten.

Fakta Dette viser de nye DNA-resultatene The Netherlands Forensic Institute (NFI) har tatt 62 nye utklipp fra strømpebuksen Birgitte Tengs hadde på seg natten hun ble drept. Utklippene er nå testet for DNA i 65 prøver. 9 av de 65 prøvene ble undersøkt videre for å finne mulige Y-kromosom. Den ene prøven viser spor av Tengs og spor som samsvarer med den tiltalte mannen. I fem av de andre 8 prøvene fant man spor av tiltaltes DNA, men man fant også DNA fra minst to, trolig tre andre personer. Vis mer

– Ikke mulig å skille

Forsvarer Kristensen er helt uenig.

– Måten klærne ble behandlet på i tiden etter drapet utgjør en klar mulighet for at en uskyldig avsetning flyttes innad på klærne, sier han.

Han påpeker også at det er ikke mulig å skille mellom gjerningsrelevansen av de ulike funnene.

At forskerne har funnet flere DNA-spor på strømpebuksen mener hun på ingen måte er rart fordi strømpebuksen er håndtert en rekke ganger gjennom årene. Thomseth påpeker derimot at sporprøven som har fått navnet A-12-F, der det første DNA-funnet av tiltalte ble funnet, ble frosset ned allerede høsten 1996.

Aktoratet mener funnet av 52-åringens DNA på trusedelen til Tengs strømpebukse ble avsatt der fordi han var der og drepte henne. Altså at funnet er relevant for selve gjerningen. Det kan kun ha kommet dit fordi han drepte henne.

Forsvarerne mener på sin side at det ikke er mulig å skille mellom gjerningsrelevansen av de ulike funnene.

Da DNA-ekspert Arnoud Kal fra The Netherlands Forensic Institute (NFI) la frem de nye resultatene onsdag, advarer han samtidig mot å tillegge de bevismessig vekt.

– Vi finner flere matcher med tiltalte, men fordi vi mangler en statistisk modell, kan vi ikke si til retten at det er en bevismessig styrke eller vekt i disse matchene, sa Kal.

Torsdag sa DNA-ekspert Jonathan Whitaker at de nye prøvene har fortalt oss at det finnes DNA fra minst to, trolig tre personer. Men at tallet ikke kan fastslås korrekt. Samtidig sa han at funnene hverken kan brukes til påstander som ekskluderer eller inkluderer tiltalte.