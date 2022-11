Stoltenberg om alle koronadødsfallene i år: – Ikke overraskende

Norge har i år hatt nesten 3000 korona-assosierte dødsfall. – Et stort tall, mener Camilla Stoltenberg, direktør i FHI.

Camilla Stoltenberg, FHI-direktør, mener at med omikron var det ikke lenger mulig å holde epidemien under kontroll.

Midt oppi en ny koronabølge står FHI foran store kutt i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. FHI vil få 400 millioner kroner mindre enn i 2021. Over 300 årsverk må reduseres blant over 1100 ansatte. Og hva betyr det? Vil det påvirke mobiliseringen og motivasjonen til FHI?

– Vi er forberedt på nye bølger. Samtidig har budsjettutfordringene økt risikoen for at vi ikke får skalert opp så raskt vi skulle ønske ved en alvorlig bølge.



Stoltenberg understreker at de forsøker å se fremover. De vil skaffe seg ny kunnskap om viruset som alltid vil være her. Som hva nye virusvarianter betyr, hvor lenge varer beskyttelsen etter gjennomgått sykdom eller vaksinasjon og hvilke senfølger man kan få etter covid-19.

– Dette påvirker ikke vår motivasjon, men risikoen for at vi ikke får det til så godt som tidligere, er større.

Mer enn 4000 koronarelaterte dødsfall totalt

Bakteppet er at selv om Norges befolkning er blitt tilbudt vaksine i flere omganger, har dødstallene steget. De har aldri vært høyere enn i 2022. To tredjedeler av alle korona-assosierte dødsfall har kommet i år.

Det totale tallet er i dag 4286.

– Et nytt virus har fart gjennom befolkningen og dessverre tatt en del liv, skriver Stoltenberg i en e-post til Aftenposten.

Folkehelseinstituttet (FHI) anslår at mellom 60–80 prosent av Norges befolkning er smittet av korona i år. De aller fleste ble smittet i februar og mars. I år har Norge hatt nesten 3000 korona-assosierte dødsfall.

– Det er et stort tall, men ikke overraskende sett i lys av at kanskje 3-4 millioner mennesker har vært smittet i Norge i år. Også når vi ser situasjonen i andre land. Norge er blant landene med færrest dødsfall i forhold til antall innbyggere, forårsaket av covid-19.

– Men hvorfor dør så mange i år når veldig mange er vaksinerte?

– Vaksinasjon beskytter noe mot å bli smittet, men denne beskyttelsen taper seg mye i løpet av noen måneder. Dermed kommer epidemien i bølger, og etter hvert blir så å si alle smittet, mener FHI-direktøren.

Er ikke hundre prosent

Over 12 millioner koronavaksinedoser er satt i Norge. FHI-direktøren mener vaksinasjonen beskytter bedre mot alvorlig sykdom enn mot smitte.

– Men beskyttelsen mot alvorlig sykdom er ikke hundre prosent. De eldste og skrøpeligste med dårlig immunforsvar fra før er fortsatt utsatt. Om lag 90 % av de døde har vært over 70 år. Om lag halvparten har vært over 85 år.

– Så vaksine er ingen garanti mot alvorlige sykdommer og død?

– Vaksinene virker; de som er vaksinert har lavere risiko for alvorlig forløp inkludert sykehusinnleggelse og død. Men ingen vaksiner beskytter hundre prosent. Hos noen vil immunforsvaret reagere dårligere på vaksinasjon. Altså vil også noen som er vaksinert kunne rammes av alvorlig sykdomsforløp.

– Bør vi da ta en ny vaksinedose? Og hvem?

– Hovedmiddelet for å begrense sykdomsbyrden fra epidemien er å beskytte dem som har særlig risiko for alvorlig forløp. Vi anbefaler derfor at alle over 65 år, personer i medisinske risikogrupper og gravide om å ta en ny oppfriskningsdose. Det er i hovedsak de samme som anbefales influensavaksinasjon også. I tillegg er det åpnet for at alle andre voksne kan ta en ny vaksinedose dersom de selv ønsker dette.

FHI-direktøren mener det var mulig å holde kontrollen over epidemien med strenge tiltak – før omikronvarianten kom.

– Den hadde mye større evne til å spre seg, men ga heldigvis mildere sykdom for de aller fleste, mener hun.

I mars nådde Norge en foreløpig topp med covid-19-assosierte dødsfall. Da døde 910 personer. Det er det høyeste antallet så langt i epidemien.

– Hva mener du er grunnen til at nesten 1000 døde i denne måneden?



– Mars 2022 var toppen av vinterbølgen med omikronvarianten. Tiltakene var avsluttet, og viruset sluppet løs. Da ble veldig mange smittet, og vi hadde høyere innleggelsestall og dødsfall enn noen gang tidligere i epidemien.