Ukjent feil slo ut viktige kjøresystemer på Vys ekspressbusser

Åtte splitter nye Volvo-busser fra Vy er parkert. En ukjent feil gjorde dem farlige i trafikken.

På Filipstad i Oslo står nå flere av bussene som er tatt ut av trafikk på grunn av en ukjent feil. Hvor lenge de må stå der, er foreløpig usikkert. Vis mer

Publisert: 01.09.2023 13:28

Kortversjonen Vy har tatt ut åtte nye Volvo-busser av trafikk på grunn av en ukjent feil. Feilen førte til at flere viktige kjøresystemer, inkludert servostyring, sluttet å fungere uten advarsel.

Denne feilen skjedde i alt seks ganger på fire av bussene. Den første episoden skjedde i juni. Likevel ble ikke bussene tatt ut av trafikk før fra 16. august.

Til tross for problemene har Vy bestilt 11 nye busser av samme type. De skal leveres neste år. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Ekspressbussene fra Vy går kontinuerlig til og fra storbyer som Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand.

Statens toggigant er også landets største busselskap. Men for tiden går ikke den delen på skinner. Før sommeren fikk Vy utlevert åtte splitter nye dobbeltdekkere fra Volvo. Planen var å bruke bussene i den travle sommertrafikken. Slik gikk det ikke. Det kom nemlig meldinger om at fire av bussene uforklarlig gikk i svart.

Det medførte at flere viktige kjøresystemer sluttet å fungere, for eksempel servostyringen servostyringenServostyringen er et system som gjør det enklere å svinge bussene. Uten systemet kreves det langt større krefter av sjåførene.. Ifølge sjåfører Aftenposten har snakket med, kunne feilen vare mellom ett til fire sekunder. Vy sier selv det dreier seg om «noen» sekunder.

– Årsaken er ikke identifisert, men Volvo har en teori, sier pressevakt Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

– Det er samtaler mellom Volvo og sjåfører som opplevde dette, for å finne ut om teorien stemmer. Mange kloke hoder er i sving i Volvo.

Skjedde like etter leveranse

I alt skjedde dette seks ganger på fire av de åtte bussene, ifølge Vy. Den første episoden skjedde i juni, kort tid etter at bussene ble levert. Nå er alle parkert på ubestemt tid fordi de er farlige å ha i trafikken.

– Vi anser dette som så alvorlig at vi bestemte oss for å parkere dem. Det bestemte vi 16. august, sier Lundeby.

Men det tok enda et døgn før alle bussene ble fjernet fra veien.

Skal ha kjørt Oslo-Bergen etter parkeringsordre

Vy vil av konkurransehensyn ikke si hvor mange passasjerer bussene frakter daglig. Men bussene er blitt milliardbutikk for selskapet.

Ifølge Aftenpostens opplysninger kjørte én av disse bussene fra Bergen til Oslo via Kristiansand etter at parkeringsordren kom. Sjåførene skal ha fått beskjed om feilen fra Vy – og en oppfordring om å «kjøre forsiktig».

Lundeby sier han ikke kjenner til om bussen kjørte denne ruten. Men han bekrefter at det tok ett døgn før alle bussene var parkert.

– Dette var en kontrollert nedstenging. Målet var da å fullføre ruten, sier pressevakten i Vy.

Slik ser rutekartet til Vy-bussene ut. Vis mer

– Den første hendelsen skjedde i juni. Hvorfor vente to måneder med å ta dem ut av trafikk?

– Det handler rett og slett om at man ikke kan se noe mønster ut ifra én hendelse.

Rune Halnes er tillitsvalgt i Norsk Jernbaneforbund i Vy buss. Han mener bussene burde vært tatt av veien tidligere.

– Det er bra det blir tatt tak i, men det skulle vært gjort tidligere, sier han.

Halnes mener Volvo utleverte bussene for tidlig.

De to bussene til venstre er 2023-modeller, ifølge kjøretøysregisteret. Feilen som har rammet disse har ikke vært et problem på de forrige generasjonene, som bussen til høyre. Vis mer

Måtte jobbes på i Norge

Volvo bekrefter overfor Aftenposten at bussene var forsinket fra deres side. Det betød at bussene måtte jobbes på, også etter at de kom til Norge, skriver kommunikasjonssjef Joakim Kenndal i en e-post.

– Både vår og Vys ambisjon var å få bussene levert til angitt tid, skriver han.

Ifølge Kenndal har Volvo ikke fått meldinger om samme feil fra noe annet land.

– Feilen ble ikke oppdaget ved leveransen, men ble oppdaget først senere, skriver han videre.

Ifølge Vy var arbeidet som ble gjort i Norge, ikke av en art som påvirker bussenes maskinelle eller tekniske drift.

Har bestilt flere busser av samme type

– Flere av bussene ble levert uten kamera og hadde mikrofoner som ikke fungerte. De bar preg av å være uferdige, sier Halnes.

Den beskrivelsen kjenner ikke Vy seg igjen i.

– Vi hadde et ønske om å få dem i bruk til sommertrafikken. Men ikke på bekostning av sikkerheten. Å kalle dem uferdige, blir et vagt begrep, sier Lundeby.

Vy har bestilt 11 nye av samme type. De vil bli levert neste år. Hverken Vy eller Volvo vil fortelle hvor mye bussene koster.