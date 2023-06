Kommisjon om fornorskingen: – Ikke en historie å være stolt av

Hvor mye urett har norske samer, kvener og skogfinner måttet lide opp gjennom historien, og hva skal til for å plastre sårene? Omsider kom et svar.

Torsdag legger den mye omtalte Sannhets- og forsoningskommisjonen frem sin rapport. Det er tidligere KrF-leder Dagfinn Høybråten som har ledet kommisjonen.

– Norge har ikke en historie å være stolt av når det gjelder behandlingen av minoriteter, sa Høybråten torsdag.

Utvalget sier at fornorskningspolitikken har fått svært alvorlige konsekvenser for minoriteter i landet.

– Fortsatt opplever folk urett og negative virkninger som har sine røtter i den lange historien med fornorskningspolitikk. Nå er det tid for et oppgjør med nasjonens urett overfor samer, kvener/norskfinner og skogfinner, sier kommisjonsleder Dagfinn Høybråten.

Torsdag overleverte han rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen til stortingspresident Masud Gharahkhani. I rapporten peker de på konsekvensene fornorskningspolitikken har fått for samer, kvener og skogfinner.

Rapporten er omfattende og skal være et grunnlag for et oppgjør med fornorskningspolitikk og urett. Kommisjonen foreslår tiltak på sentrale områder.

Må øke kunnskapen

– Fornorskningspolitikk og urett har dyptgående negative konsekvenser for gruppenes kultur, språk, helse og tradisjonelle næringer. Sannhets- og forsoningskommisjonens gransking viser at fornorskningen har rammet mye bredere, og vært mer inngripende på flere samfunnsområder enn tidligere kjent. Særlig barn og unge er blitt rammet av fornorskningstiltak gjennom hele fornorskningshistorien, skriver kommisjonen i en pressemelding.

De mener blant annet at det er behov for å øke kunnskapen om skogfinner, samer og kvener/norskfinner.

– Kommisjonen foreslår en bred satsing på formidling, da kunnskap er en forutsetning for en erkjennelse av at fornorskningspolitikk og urett har funnet sted, og at konsekvensene har betydning helt inn i vår egen tid. Store deler av den norske befolkningen har gått glipp av den rikdommen minoritetskulturene i landet bringer med seg, sier Høybråten.

Ber Stortinget om å ta grep

Samtidig sier kommisjonen at det nå er opp til Stortinget å ta grep.

– Kommisjonen håper at selve rapporten vil øke kunnskapsgrunnlaget i hele befolkningen, og at forslagene til tiltak vil bli fulgt opp som bidrag i en fortsatt forsoningsprosess. Dette blir en utfordring for både Stortinget og for nasjonale, regionale og lokale myndigheter og resten av samfunnet, skriver kommisjonen.

– Vi som samfunn har sviktet

Stortingspresident Masud Gharahkhani sier at Sannhetskommisjonens rapport er en bekreftelse på hvordan Norge har sviktet minoriteter og urfolk.

– Hvor gode vi er til å beskytte urfolk og våre minoriteter er et av de viktigste tegnene på om vi lever opp til pliktene og verdiene våre. Sannhets- og forsoningskommisjonen ble oppnevnt fordi vi skjønte at vi som samfunn har sviktet i den oppgaven. I dag får vi en alvorlig bekreftelse på dette, sier Gharahkhani (Ap).

Tredelt oppdrag

Kommisjonen ble nedsatt i juni 2018. Dermed har det tatt nesten fem år å sluttføre rapporten. Høybråten og de 11 andre i kommisjonen har gått bredt ut for å samle inn historier, men har til nå holdt kortene tett til brystet om hva konklusjonene er.

Oppdraget har vært delt i tre:

gjennomføre en historiske kartlegging av fornorskningspolitikken

granske virkningene av fornorskningen og om det fortsatt finnes noen ettervirkninger

foreslå tiltak som kan bidra til videre forsoning

I tillegg har kommisjonen undersøkt hvordan fornorskningspolitikken har påvirket majoritetsbefolkningens syn på disse urbefolkningsgruppene.

Negative holdninger

Så sent som i august i fjor viste en rapport fra Norges institusjon for menneskerettigheter (Nim) at 11 prosent av innbyggerne i Nord-Norge har negative holdninger til samer, og at hatprat mot samer var utbredt.