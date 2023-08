Huset løftet seg en halv meter: – Nå er vi evakuert hjemmefra

Flomtoppen etter helgens regn kommer trolig mandag eller tirsdag, men det er allerede store skader på boliger og hoteller.

Da han våknet natt til søndag, så Morten Dåsnes at avstanden fra trappen og ned til bakken allerede var blitt uvant lang. Vis mer

Publisert: 27.08.2023 19:24

Natt til søndag våknet Morten Dåsnes på Sundvollen av lyder i huset. Han så at det var litt fuktighet i kjelleren. Da gikk han ut for å se om det var noe han kunne gjøre for å redusere skaden.

– Da tenkte jeg, jøss, det begynner å bli langt fra nederste trappetrinn og ned på bakken, sier han.

Dåsnes forsto at huset var i ferd med å løfte seg.

– Da jeg så det første gang, var glippen på fem centimeter. En time senere var huset en halv meter høyere opp en vanlig, sier han.

Vannet kom ned åsen bak eiendommen. Huset er sannsynligvis ubeboelig. Vis mer

– Huset er sannsynligvis ubeboelig

Dåsnes bor på Sundvollen, i åsen opp mot Krokskogen og Kleivstua. Byggefeltet er fra midt på 1980-tallet og ligger forholdsvis flatt. Han har hatt maksimal uflaks. Vannet traff akkurat hans eiendom og gravde seg ned under huset.

– Hadde du spurt meg lørdag, ville jeg sagt at dette ikke går an. Men nå er vi evakuert hjemmefra, sier han.

Nå er han innlosjert på hotell og sier at han forsøker å se ting i perspektiv.

– Først var jeg oppgitt over litt vann i kjelleren. Så opplever vi dette, med et hus som sannsynligvis er ubeboelig. Men ingen er skadet, det er vel det viktigste.

NVE varsler rød flomfare i Drammensvassraget. Vis mer

Flomtopp mandag

I Nesbyen er flere blitt evakuert søndag. I tillegg er riksvei 7 stengt mellom Bromma og Gol. I Ål kommune får de evakuerte flytte tilbake igjen etter at geologene har gitt grønt lys, opplyser ordføreren til NRK.

Søndag oppdaterte Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) flomvarselet for Drammensvassdraget. Det gikk fra oransje til rødt.

– Det nye varselet gjelder de store innsjøene i vassdraget, Randsfjorden, Sperillen og Tyrifjorden, sier hydrolog Elin Langsholt ved NVEs flomvarsling.

Det er innført kolonnekjøring på RV7 ved Nesbyen da Hallingdalselva har steget kraftig etter store nedbørsmengder lørdag og søndag. Vis mer

Hun sier at det neppe blir like høy vannstand som etter ekstremværet Hans tidligere i august.

– Vi tror ikke det blir like høyt i de store sjøene. Men alle magasinene er fulle nå, og marken er helt mettet. Derfor tåler vi mindre nedbør enn vanlig, sier hun.

Langsholt sier at Mjøndalen langs Drammenselva kan få høyere vannstand enn etter Hans.

Mange av skademeldingene som kommer inn søndag, skyldes at mindre bekker og elver har funnet nye veier nedover åssidene.

På Nesbyen i Hallingdal står flere hus under vann. Ordfører Tore Haraldset sier til VG at flommen søndag er mer omfattende enn han ventet. Kommunen har satt krisestab.

Brannvesen, gravemaskiner og andre jobbet på spreng for å lede vannet utenom bebyggelsen på Sundvollen søndag. Vis mer

Må tømme kjelleren

Vannet som løftet Morten Dåsnes’ hus, fortsatte ned lia mot Sundvolden hotell. Der trengte det inn i kjelleren.

Direktør Tord Laeskogen sier at Sundvollbekken, som kommer ned fra Krokskogen, fant en ny vei da rørene ble tette. Mye av vannet endte bak hotellet.

– Der har vi svære drenskummer. Men det hjelper ikke når alt blir tett, sier han.

Dermed trengte vannet inn i kjelleren, tross innsats fra sugebiler og hardt arbeidende mannskaper.

Mens de holdt på, gikk strømmen.

– Heldigvis har vi nødstrøm. Konferansen vi hadde i helgen gikk helt som planlagt, sier direktøren.

forrige







fullskjerm neste Arbeidet med å bryte opp parketten har allerede begynt. 1 av 3 Foto: Tord Laeskogen

Arbeidet med å reparere i kjelleren har allerede startet.

– Vi har stått på, med brannvesen, rørleggere, håndverkere, til og med frivillige, sier han. Arbeidet med å bryte opp parketten og tørke kjelleren er allerede i gang.

– Nå må vi redusere skadene. Og det må skje raskt. Slik det ser ut nå, skal vi klare normal drift mens arbeidet pågår, sier han.