Nedbør skaper store utfordringer i Sør-Norge

Første juledag fører nedbør til store utfordringer flere steder i Sør-Norge. Det er sendt ut flere farevarsler, og Vegtrafikksentralen advarer trafikantene.

Det er glatte veier flere steder i landet 1. juledag. Her en bil som har kjørt av veien i Lonevåg. Fører av bilen ble ikke skadd. Foto: Politiet / NTB

21 minutter siden

Trafikken første juledag har stort sett gått bra, etter at Vegtrafikksentralen samme morgen gikk ut og advarte mot glatte veier i hele Sør-Norge.

– Vi har foreløpig hatt en snurring på E6 ved Moss og en på E6 ved Espa i Stange, ellers har det stor sett gått fint på hovedveiene.

Det sier trafikkoperatør Tone Sorken ved Vegtrafikksentralen Øst til NTB.

– Kan bli verre

Likevel advarer hun mot at det er noen glatte partier på hovedveiene og ber trafikantene vise hensyn.

Sorken får støtte av kollegaen sin på vestlandet, Andreas Herland.

– Vi har hatt et par trafikkuhell og utforkjøringer, men i all hovedsak er det ikke så glatt akkurat nå. Likevel kan det fort bli verre, spesielt i fjellet hvor det er snø og vind.

Hos Vegtrafikksentralen sør har det også vært noen singelulykker.

– Det har vært en del klager på at de mindre veiene er glatte. Hovedveiene er noe bedre, men det er veldig lokale forskjeller, sier trafikkoperatør Andreas Larsen.

Også han ber trafikantene som skal ut å kjøre om å vise hensyn.

– Det handler om å ta de med ro og avpasse farten etter forholdene.

Gult farevarsel

Søndag har det kommet nedbør over store deler av Sør-Norge. Nedbøren kommer i alle former, og har ført til at Meteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel hvor de advarer mot is og vanskelige kjøreforhold i Vestfold og Telemark, samt deler av Agder.

Bakgrunnen for dette er at temperaturen øker utover dagen, noe som gjør at snøen vil gå over til regn, men fryse til is når den treffer bakken. I tillegg vil det utover ettermiddagen komme kraftige vindkast fra kysten.