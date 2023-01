Glem snøen – nå kommer regnet

Snøen har lavet ned og skapt kaos i trafikken. Nå kommer det en runde med vekselvis regn, kulde og is.

Nå kan vi vente såpeglatte fortau og veier igjen.

06.01.2023 22:43

Når fredagen har tømt det siste store snøværet over Sør-Norge er det klart for et skikkelig væromslag.

Sent fredag og natt til lørdag sniker det seg inn et mildvær over hovedstadsregionen. Utover lørdag ettermiddag og søndag trekker nedbøren seg inn over Østlandet og som vil komme i form av regn.

I helgen er det ventet mellom 20–30 millimeter nedbør i Oslo. Østledningene må belage seg på vanskelige kjøreforhold og såpeglatte veier.

– Det kommer nok et par farevarsler om is fra oss før helgen, sier vakthavende meteorolog Ingvild Villa.

Fra kulde- til varmegrader

Villa sier nedbøren vil skape store utfordringer for trafikken lørdag og søndag. Regn vil fryse på kald bakke og skape is.

– Vi oppfordrer folk til å følge med på vær- og farevarslene (gule) som kommer. Det blir en krevende helg å kjøre bil. Mildværet skal forflytte seg fra Østlandet og nordover, sier Villa.

Fra å ha vært nede i tosifret kuldegrader, skal store deler av Sør-Norge opp på plussiden av gradestokken. Langt opp flere steder også.

– Hvordan vil dette påvirke snøforholdene på Østlandet for alle som skal på ski?

– Det har jo kommet mye snø allerede, og spesielt litt innover i landet ligger det mye, så det skal mye regn til for at alt forsvinner. Men de gode nysnø-løypene forsvinner i løpet av helgen. Litt opp i høyden kan det imidlertid komme litt mer snø utover i neste uke, sier Villa.

Hun oppfordrer folk til å følge med på fjellovergangene også. Flere vil trolig bli stengt i løpet av helgen.

Og slik blir det i resten av landet

For Vestlandet er det allerede ute flere farevarsler. I indre deler av Rogaland og Vestlandet vil det først komme snø som deretter vil bli til regn i helgen. Også langs kysten vil det bli regntungt. Allerede nå fredag er det ute farevarsler om vindkast for indre og midtre strøk av Rogaland. Som også vil gjelde for lørdag, før det roer seg noe søndag. Trøndelag ser ganske så lik ut som i vest.

– Mildere luftmasser blir til enda mer regn. Og så har vi ute veldig mange farevarsler..., sier vakthavende meteorolog.

Heller ikke i Nord blir det noen værfest denne helgen.

– Det blir ganske mye vind. Vi har ute noen farevarsler..., sier Villa og skåner heller ikke denne delen av Norge.

– Det gjelder blant annet vindkast i Nordland lørdag. Før vinden flytter seg lenger nord. I Troms blir det veldig kraftig vind lørdag, litt søndag, mens vinden øker i Finnmark søndag, sier Ingvild Villa.

I Tromsø blir det også mange effektive kuldegrader lørdag når vinden tar seg opp.