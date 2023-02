Tirsdag kveld møtte 30 av legens pasienter eksperter på seksuelle overgrep

Tirsdag kveld holdt Frosta kommune et møte for utsatte pasienter. Der fikk de møte hjelpetjenester for mennesker utsatt for seksuelle overgrep.

Kommunehuset i Frosta tirsdag kveld. Omtrent 30 fornærmede møtte kommunen.

07.02.2023 23:15

Mandag gjorde politiet det kjent at det nå er 61 personer som har anmeldt den nå sparkede kommuneoverlegen og fastlegen i Frosta kommune.

Politiet har funnet videoer som legen skal ha tatt av pasienter, uten at de var klar over det. Varslene er mange.

Tirsdag kveld møttes 30 av de fornærmede til et møte på rådhuset. Det forteller ordfører Frode Revhaug til Aftenposten.

Fastlegen og kommuneoverlegen deres er siktet for å ha misbrukt stillingen sin for å skaffe seg seksuell omgang. Han har nektet straffskyld.

Stolt av frostingene

Revhaug ønsker ikke si noe om stemningen på møtet eller om reaksjoner fra de fornærmede.

Men han sier kommunen fikk tilbakemelding fra deltagerne om at det er behov for faglig oppfølging fremover.

– Som ordfører blir jeg sterkt berørt, og er stolt av Frosta og frostingene, sier Revhaug, og fortsetter:

– Vi skal fortsette å ta vare på hverandre og bry oss om hverandre.

Ordfører Frode Revhaug holdt møte på Frosta tirsdag kveld.

Fikk foredrag om hjelp for utsatt for seksuelle overgrep

Representanter fra kommunen, den konstituerte kommuneoverlegen og bistandsadvokat var til stede.

Til stede var også eksperter på traumer og seksuelle overgrep, fra Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) og «Nok. Trøndelag». Sistnevnte er et hjelpetilbud til personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

De holdt innlegg for kvinnene som var møtt opp.

– Innleggene handlet om helsehjelp, reaksjoner, tanker og følelser som er normale for mennesker som er utsatt for seksuelle overgrep, forklarer Revhaug.

Kommunen har selv ønsket oppmerksomhet rundt saken, for at mulige ofre kan varsle dem. Det er fortsatt mulig å kontakte kommunen og å melde ifra om opplevelser.