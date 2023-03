Terrorsiktede søstre ivaretas av helsevesenet

Torsdag ble begge de to terrorsiktede søstrene fra Bærum fengslet i fire uker. Men de skal få være sammen med barna til over helgen før de overføres til vanlig varetekt.

Kathrine Tonstad og Terje Nedrebø Michelsen er påtaleansvarlig i sakene mot de to kvinnene.

30.03.2023 09:49 Oppdatert 30.03.2023 16:52

Det var i halv-1 tiden natt til onsdag at de to søstrene og deres til sammen tre barn landet på Gardermoen. Kvinnene, som er 25 og 29 år gamle, ble raskt pågrepet av PST. De er siktet for deltagelse terrororganisasjonen Den islamske stat (IS).

Torsdag ble begge varetektsfengslet i fire uker av Oslo tingrett. De to nekter straffskyld. Kvinnene blir avhør i løpet av de nærmeste dagene, sier forsvarer Geir Lippestad til Aftenposten.

I kjennelsen der den eldste søsteren blir fengslet, skriver retten at de mener det er flere holdepunkter for at hennes reise til Syria var planlagt en god stund.

De mener Skype-korrespondanse mellom siktede og hennes nå avdøde ektemann før avreise til Syria, styrker mistankegrunnlaget. Samtidig mener retten hun var klar over hva ektemannen bedrev i Syria, og at hun ved sitt bidrag aktivt støttet hans deltakelse i IS.

– De ser frem til å forklare seg til politiet om bakgrunnen for at de reiste og hva de har gjort, sier forsvareren for den eldste søsteren Geir Lippestad.

I 2013 rømte de fra Bærum. Familien har desperat forsøkt å få dem hjem.

Ivaretatt av helsevesenet

– Kvinnene har vært ivaretatt av helsevesenet siden de ankom Norge. Barna kommer til å fortsette å være sammen med mødrene gjennom helgen og inn i neste uke, sier politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Han er sammen med politiadvokat Kathrine Tonstad påtaleansvarlig for sakene mot de to kvinnene.

Michelsen sier ansvaret for de tre barna etter hvert vil overlates til barnevernet. Kvinnene overføres trolig til ordinære fengselsplasser i begynnelsen av neste uke.

Tonstad sier politiet er oppmerksomme på at barna er i en krevende situasjon. Politiet vil legge til rette for at kvinnene får møte barna mens de er i varetekt, sier hun.

Aftenposten oppsporet de to norske søstrene i Al-Hol-leiren i juni 2019. Da skjulte de at de var norske og ville først ikke snakke med Aftenposten.

Rolle, frivillighet og alder blir sentralt

Søstrene fra Bærum reiste til Syria og sluttet seg til IS i 2013 da de var 16 og 19 år gamle. Siden 2017 har de vært internasjonalt etterlyst av PST. Den yngste kvinnen har ett barn, mens den eldste har to. Begge har vært gift i Syria med menn som de mistet i krigen.

Kvinnene har oppholdt seg i nesten ti år i Syria. Politiadvokatene ser for seg at det blir flere lange avhør der de vil forsøke å finne svar på hvilken straffbar rolle kvinnene eventuelt har hatt. De viser til høyesterettsdommen mot en annen kvinne som ble hentet hjem fra Syria i 2019.

Der landet retten på at det å gjøre husarbeid, stelle hjemme og være gift med en fremmedkriger som deltok i krigshandlinger, kan kvalifisere til å ha deltatt aktivt i IS.

Et annet sentralt tema blir om de reiste og oppholdt seg der frivillig. De to kvinnene hevder selv at de var utsatt for menneskehandel.

– Ingen skal straffes for deltakelse i en terrororganisasjon hvis det viser seg at de i realiteten var menneskehandlet, sier Michelsen.

At den yngste søsteren kun var 16 år da hun reiste fra Bærum til Syria, kan også få betydning. -

– At man er så ung og tar de valgene man gjør, kan selvfølgelig ha en betydning først og fremst for straffeutmåling, sier Michelsen.

Politiet har undersøkt saken til kvinnene siden 2017. De har gjort flere elektroniske beslag i saken, sier Tonstad.

Fare for radikalisering

De siste årene har de vært i Al-Roj-leiren i Syria, en interneringsleir for kvinner og barn med koblinger til IS. Forholdene i leiren er beskrevet som «torturlignende». Kvinne ba norske myndigheter om hjelp til å komme hjem til Norge, og fikk innvilget dette som følge av barnas situasjon.

– Det er farlig for barn å vokse opp i leirer. Også sikkerhetsmessig, da de kan bli radikalisert, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) på et pressemøte tirsdag.

Søstrenes far, Sadiq Juma, har sagt til Aftenposten at han er takknemlig for at døtrene kommer tilbake til Norge.

Det har lenge vært uklart om Norge ville gi kvinnene bistand. Norge har tidligere tilbudt seg å kun hente hjem barna, noe mødrene ikke har villet gå med på.

Aftenposten møtte kvinnene i Al-Hol-leiren i 2019.

