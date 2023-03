Blir du værende i Norge, bør du sikte mot sør og vest

I dag reiser titusenvis av nordmenn på påskeferie. Hit bør du dra hvis sol og godvær er målet.

Hardangervidda i marssol. Kommende helg ser lovende ut, før det skal skye til utover i uken.

31.03.2023 19:28

Fredag fyltes fly, veier og tog med nordmenn med påskeferie som mål.

– Selv om vi er et stykke unna 2019-nivåer, ser vi at veldig mange nordmenn skal på reise disse dagene, sier Stine Ramstad Westby i Avinor.

Oslo lufthavn forventer rundt 86.000 passasjerer gjennom flyplassen denne fredagen alene.

Bergen får rundt 21.000, Trondheim 16.000 og Stavanger 12.000 reisende.

Hvor reiser vi?

Ifølge Avinors tall kan det se ut som nordmenn foretrekker storbyer som ligger nærmest oss denne påsken. København, Amsterdam og Stockholm er alle øverst på listen.

– Men man skal også huske på at for eksempel København og Amsterdam er store knutepunkter for reiser videre sørover i Europa og ikke minst ut i verden.

Det sier Øystein Løwer, pressevakt i Avinor.

Det kan altså hende at nordmenn skal lenger.

Innenlands er det Trondheim som troner på topp, etterfulgt av vårbyen Bergen.

Tallene gjelder bare for fredag, men begge veier, vel å merke.

Slik blir været

Blir du værende i Norge i år, kan værmeldingen tyde på at du bør sikte mot sør og vest.

Men i Nord-Norge skjer det mest. Farevarsler i fargene oransje og gult, mye snø og snøskredfare. Været ser skiftende ut, med nedbør og lave temperaturer. Innimellom noe sol, sier Charalampos Sarchosidis, vakthavende meteorolog. Hvis det gir deg lyst til å gå på ski, bør du sjekke varsom.no for snøskredfare. Den er høy.

Ski på Haukelifjell. Her er det meldt sol lørdag og søndag som kommer, deretter mer skyer.

Utover uken blir det mildere i nord, trolig et par plussgrader. Det har de ikke hatt på en måned, ifølge Sarchosidis, som selv sitter i Tromsø.

I Sør-Norge blir det mer og mer sol utover uken. Særlig i vest og øst. I Bergen kan det bli tosifret antall plussgrader. Temperaturen kryper oppover også i øst på tirsdag og onsdag. Det blir fine dager, men kalde netter. Mest sol østafjells, ifølge Sarchosidis. Utover uken skyer det til i vest.

Så blir det usikkert.

Et lavtrykk ute i havet nærmer seg. Det kan gi nedbør om natten på vestlandet og opp til Nordland. Men det er ingen kuldeperiode på vei, sier Sarchosidis, som lover «en vårlig uke». Ikke store snøfall. Ikke mye minusgrader.

Mer snø enn på lenge

Kanskje frister det å reise til fjells i påskens første dager?

DNT venter storinnrykk på sine hytter. De betjente hyttene egner seg både for dem som vil bo fast ett sted og ta dagsturer, og for dem som vil gå fra hytte til hytte gjennom ferien.

DNT-hytten Krækkja på Hardangervidda i mars i år.

– Tilgang til fantastiske naturområder gir det beste utgangspunktet for ferien, men det skal også være rom for late ettermiddager og kos i solveggen, sier generalsekretær Dag Terje Solvang.

Snøforholdene ligger i alle fall til rette. Det er mange år siden det har vært like mye snø til påske, landet sett under ett.

Særlig gjelder dette Østlandet og deler av Nordvestlandet og Trøndelag.

– Ifølge snøkartene i SeNorge må vi tilbake til 2018 for å finne en vinter som er i nærheten av like bra når det gjelder snømengder på Østlandet, forteller Heidi Bache Stranden i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Snørik vinter i Marka

For dem som går for bypåske i Oslo og vil ha en kortreist skitur, er det nok snø til fine turer i flere av markene nord og vest for Oslo.

På NVE sin målestasjon på Brunkollen vest for Oslo er det 86 cm snø. Vi må tilbake til 2007 for å finne like mye snø som nå, sier Stranden.

Skitur i Nordmarka er fortsatt mulig for de ivrige.

I Nord-Norge reddes de av snøen som falt i mars, mens på Vestlandet og i fjellet i Trøndelag er det som normalt.

På NVEs målestasjon i Myrkdalen utenfor Voss, et kjent snørikt sted, er det målt 1,7 meter snø. Noe som burde holde påsken igjennom.

Og hvor bør du dra i utlandet?

Skal du reise utenlands ser byer som Brussel, Berlin og Roma regntunge ut. I alle fall de første dagene. I Paris fylles himmelen av regn og skyer ut søndag, mens søppelberg hoper seg opp på fortauene. Avfallsarbeiderne streiker og har ikke tenkt å gi seg.

De gode påskelandene later til å være Spania, Portugal og Italia. I byer som Malaga, Lisboa, Milano er værmeldingene lysende og varme.