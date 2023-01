Amerikansk offiser på broen til Helge Ingstad: Øvde på å seile uten hjelpemidler

Kvinnen som var under opplæring på KNM Helge Ingstad ulykkesnatten, vitnet mandag for retten. Hun sa hun var den minst erfarne på broen.

KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola natt til 8. november 2018.

30.01.2023 10:12 Oppdatert 30.01.2023 10:55

Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte natt til 8. november 2018 med tankskipet Sola TS. Fregatten til 4,3 milliarder kroner sank og gikk tapt.

Statsadvokaten har kun tiltalt én person: Den 33 år gamle vaktsjefen som styrte fregatten. Han har forklart seg for retten i tre dager.

Mandag var en 33 år gammel amerikansk kvinne innkalt som vitne. Hun var på utlån fra den amerikanske marinen.

Hun arbeidet som vaktsjef under opplæring da ulykken skjedde.

I dag tjenestegjør hun som offiser på et amerikansk krigsskip og bor i California.

Vitnemålet ble gjennomført via videolink fra USA. Lokal tid var midt på natten, klokken 01.30. Kvinnen hadde på seg store, runde briller og var kledd i amerikansk marineuniform.

Fakta Dette skjer i rettssaken Mandag forklarer en amerikansk kvinne som var vaktsjef under opplæring på fregatten seg for retten som vitne. Også de to som satt utkikk under ulykken vitner.

Tiltalte er ferdig med sin forklaring, som tok tre dager.

Rettssaken i Hordaland tingrett pågår frem til 10. mars.

Over 30 vitner skal forklare seg.

Forsvarsdepartementet vedtok en foretaksstraff på 10 millioner kroner etter havariet.

I fjor inngikk Forsvarsdepartementet og eieren av TS Sola et forlik. Twitt Navigation Ltd gikk med på å betale 235 millioner kroner i erstatning. Vis mer

Var ett år i Norge

Aktor Magne Kvamme Sylta stilte spørsmål til kvinnen. Han ville først vite om hennes bakgrunn.

– Jeg kom til Norge i november 2017, et år før ulykken, forklarte hun.

Målet var å få erfaring på norske fregatter. Sent i august 2018 gikk hun om bord på KNM Helge Ingstad.

I rettssaken har det tidligere vært fokus på at flere på broen hadde nedsatt syn. 33-åringen bekrefter at hun var én av dem. Hun brukte derfor briller eller linser på jobben.

Hun bekreftet også at hun var den minst erfarne av de tre som var under opplæring på broen.

– Jeg synes personlig hun ikke var så veldig dyktig.

Det uttalte den avtroppende vaktsjefen forrige uke under en vitneforklaring.

Tiltalte har også gitt uttrykk for at han ikke helt stolte på hennes kvalifikasjoner. Hun var ikke klar for å bli vaktsjef, har tiltalte forklart. Han sa også at han stadig måtte dobbeltsjekke at hun faktisk hadde forstått ordrer han ga.

Retten var tidligere i januar på befaring på broen på fregatten KNM Roald Amundsen, som er søsterskipet til Helge Ingstad. Her ble retten orientert om rutinene på broen.

– Du har fortalt til politiet at du skulle ha vakt på de letteste geografiske strekkene, sa Sylta.

– Ja, det stemmer, svarte hun.

Aktor klargjorde at hun tidligere har forklart at den tiltalte vaktsjefen valgte rutene hun skulle seile. Det forklarte hun i et politiavhør.

Det kom også frem at hun tidligere hadde forklart at hun ulykkesnatten øvde på å seile uten hjelpemidler.

Aktor Sylta viste til at kvinnen sto for en rekke optiske peilinger. Dette skulle støtte navigasjonen av skipet. Det gjorde hun primært ved hjelp av synet. Og uten å bruke radar eller kartplott.

Vitnet forklarer at dette ble gjort ut fra hvor langt hun var kommet i utdanningsløpet.

Visste ikke hva Stureterminalen var

Aktor stilte mange spørsmål om hvorvidt hun kjente Hjeltefjorden og området rundt Stureterminalen, som tankskipet Sola kom ut fra fullastet med råolje.

– Kjente du Hjeltefjorden?

– Jeg lærte kystlinjen. Var jeg ekstremt godt kjent? Nei. Jeg forberedte meg og gjorde meg kjent, svarte hun.

– Hadde du seilt der tidligere?

– Jeg husker ikke, svarer kvinnen.

Sylta viser så til et politiavhør der vitnet forklarte at hun hadde seilt dette området da de seilte nordover.

– Det er meget mulig, sier hun.

– Visste du hva Stureterminalen var?

– Nei.

– Hadde du kjennskap til spesiell skipstrafikk som kom fra Stureterminalen?

– Nei.

Hun forklarte at stemningen på broen på KNM Helge Ingstad var rolig etter at den tiltalte hadde overtatt oppgaven som vaktsjef klokken 03.53.00.

– Vi var veldig fokusert.

– Fokusert på hva, ville Sylta vite.

– Trygg navigering, trygg seilas.

Christian Lundin er én av tiltaltes forsvarere.

Vaktsjefen ropte «helvete»

Men kort tid før ulykken endret dette seg. Vaktsjefen og flere på broen forsto at de ikke hadde oppfattet situasjonen korrekt, ifølge et politiavhør kvinnen ga etter ulykken.

Ifølge vitnet ropte vaktsjefen på et tidspunkt «helvete».

– Hva tenkte du da han ropte dette?

– Jeg husker ikke hva som skjedde. Jeg var nok redd, sa hun. Og forklarte at hun hadde problemer med å huske alt som skjedde denne natten.

Tiltalte ringte vitnet rett før rettssaken

På spørsmål fra aktor bekreftet vitnet at tiltalte ringte henne kort tid før rettssaken startet.

– Hva ville han?

– Egentlig ingenting. Han spurte bare om jeg var kontaktet siden rettssaken snart skulle starte. Prosessen rundt godkjennelsen av mitt vitnemål var lang, og det var en del usikkerhet. Jeg regner med at det hadde med det å gjøre, svarte hun.

Forsvarer Christian Lundin bekrefter overfor Aftenposten at tiltalte tok kontakt med henne. Det var for å høre hvordan det sto til med henne.