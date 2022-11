Märtha Louise sier fra seg sine offisielle oppgaver for kongehuset

Märtha Louise skal ikke lenger representere kongehuset offisielt. Det kunngjør hun selv i en pressemelding tirsdag.

Märtha Louise skal ikke lenger utføre offisielle oppdrag for kongehuset.

8. nov. 2022

– Etter en periode med mange spørsmål knyttet til meg og min forlovedes rolle, har jeg bestemt meg for at jeg på det nåværende tidspunkt ikke lenger vil utføre offisielle oppgaver for Kongehuset. Denne avgjørelsen tar jeg i samråd med foreldrene mine Kongen og Dronningen, for å skape ro rundt Kongehuset, skriver Märtha Louise i en pressemelding.

Hun har også lagt ut en video på Instagram med et sammenfallende budskap. Denne ble slettet kort tid senere og erstattet av en ny video:

I en annen pressemelding arrow-outward-link blir prinsesse Märthas avgjørelse utdypet:

Prinsessen frasier seg sine beskytterskap, som i dag legger rammene for Prinsessens offisielle oppgaver for Kongehuset, og vil på det nåværende tidspunkt ikke representere Kongehuset. Beskytterskapsorganisasjonene vil bli tilbudt kongelig beskytterskap fra andre medlemmer av Kongefamilien.

Kritikk for å blande roller

I juni i år forlovet Märtha seg med amerikanske Durek Verrett, også kjent som sjaman Durek. Det har til tider stormet rundt forholdet, og Märtha fikk blant annet kritikk for å blande sammen kommersielle interesser og prinsessetittelen i forbindelse med deres felles foredragsturné «The Princess and the Shaman».

Også i 2007 fikk Märtha kritikk for å blande rollene som forretningskvinne og prinsesse da hun opprettet den såkalte «engleskolen» Astarte (senere Soulspring) sammen med venninnen Elisabeth Nordeng.

Ved flere jobbsammenhenger har prinsesse Märtha Louise opptrådt sammen med Verrett. Hun har også promotert virksomheten hans. I 2019 ble det bestemt at hun ikke lenger skal bruke prinsessetittelen i kommersiell sammenheng.

– Likevel lar Verrett sjelden en anledning gå fra seg til å minne om at hun er prinsesse, mener Trond Norén Isaksen, historiker og forfatter av seks bøker om monarkiets historie i en kronikk i Aftenposten.

– Kongehuset kan ikke i lengden leve med at et blivende medlem av kongefamilien jevnlig blir beskyldt for å være en sjarlatan (noe han selv benekter), mener Norén.

– Det setter spørsmålstegn ved kongehusets integritet, som kongeparet, kronprinsparet og prinsesse Astrid har viet livet sitt til å bygge opp. Det er derfor nødvendig å skape større avstand mellom kongehuset på den ene siden og prinsesse Märtha Louises og Durek Verretts virke på den andre, skriver han.

I 2002 giftet Märtha med forfatteren Ari Behn, som døde i 2020. Sammen fikk de barna Maud Angelica (19), Leah Isadora (17) og Emma Tallulah (13).

I forbindelse med giftermålet ga prinsessen i samråd med kong Harald fra seg retten til apanasje og tittelen Hennes Kongelige Høyhet og satset på en karriere som kulturformidler.

Durek Verrett vil bli en del av kongefamilien

Når prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett gifter seg, vil Durek Verrett bli en del av kongefamilien.

Han vil i tråd med tradisjonen imidlertid ikke få noen tittel eller representere Kongehuset.

Det opplyser Kongehuset i en pressemelding arrow-outward-link i forbindelse med at prinsesse Märtha Louise frasier seg sine offisielle oppgaver.

Det er ikke kjent når paret skal gifte seg.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett vil være til stede ved familierelaterte anledninger, som for eksempel fødselsdagsfeiringer – eller enkelte store idrettsarrangementer der det er tradisjon for at kongefamilien deltar sammen, opplyser Slottet.