Kong Harald innlagt på sykehus – tilstanden er stabil

Kong Harald har fått påvist en infeksjon som må behandles, og er innlagt på Rikshospitalet. – Det går fint, svarer Märtha Louise på spørsmål om hvordan det går med ham.

Kong Harald er sykmeldt og måtte avlyse mandagens markering av frigjøringsdagen.

08.05.2023 19:11

VG møtte prinsesse Märtha Louise under en premierefest i Oslo mandag kveld og spurte henne om hvordan det gikk med kong Harald.

– Det hele Norge lurer på, hvordan går det med kongen?

– Det går fint, sa Märtha Louise til avisen.

Sykmeldt

Kongehuset opplyste om innleggelsen i en pressemelding mandag formiddag.

– Hans Majestet Kongen er sykmeldt og er innlagt på Rikshospitalet. Kongen har fått påvist en infeksjon som må behandles, og vil derfor bli værende på sykehus noen dager. Tilstanden er stabil, skriver de.

Kronprins Haakon og dronning Sonja var på sykehuset i en halvtimes tid for å besøke kongen mandag ettermiddag.

Dronning Sonja og kronprins Haakon ankommer Rikshospitalet mandag ettermiddag.

Avlyst

Kongen skulle i utgangspunktet vært til stede på Akershus festning for å markere frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen mandag. Dette ble avlyst.

– Det blir kronprinsen som gjennomfører denne markeringen, sa kommunikasjonssjef på Slottet Guri Varpe til NTB mandag formiddag.

Kronprins Haakon deltok under kransenedleggelse på Akershus festning i kong Haralds fravær.

Postene på programmet i dagene framover står ved lag, sier Slottets assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen til Dagbladet.

Neste punkt på kongens offisielle program er statsråd torsdag 11. mai. Samme dag skal kongen også ta imot Italias president Sergio Mattarella og hans datter Laura Mattarella på statsbesøk.

Innlagt flere ganger

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til VG at han håper kongen snarlig blir frisk igjen.

– Jeg ønsker kongen god bedring og håper han blir raskt frisk igjen, sier han.

Kong Harald har vært innlagt på Rikshospitalet flere ganger de siste årene. Sist gang var i desember i fjor, også da med en infeksjon. Det er på Rikshospitalet at kongen har sin egen lege, Bjørn Bendz.

Sist gang den 86 år gamle kongen ble operert var i 2021, da for en skadd sene over høyre kne. Denne operasjonen var vellykket, og kongen ble i etterkant erklært å være i fin form, ifølge Kongehuset.

Fikk kunstig hjerteklaff

Tidlig i 2020 ble kongen også innlagt på Rikshospitalet. Årsaken den gangen var svimmelhet, og han ble skrevet ut og friskmeldt etter noen uker. Senere samme år, i oktober, ble kongen innlagt på sykehus igjen. Da fikk han operert inn en ny biologisk hjerteklaff og var sykmeldt ut måneden. Operasjonen var vellykket.

Det var i 2005 at kongen fikk satt inn en kunstig hjerteklaff for første gang. Slike hjerteklaffer har en levetid på mellom 10 og 15 år, og der er derfor ikke noe uvanlig at en slik må byttes etter noe tid.

I desember 2003 fikk kong Harald diagnosen kreft i urinblæren. 8. desember samme år ble kreftsvulsten fjernet i det som legene betegnet som en svært vellykket operasjon.