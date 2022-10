Som leteselskap var RN Nordic Oil var omfattet av leterefusjonsordningen.

Det er en ordning som henger sammen med det høye skattenivået på olje- og gassinntekter. Dette innebærer at overskudd skattes mye, men at man kan få tilsvarende høyt fradrag for utgifter.

Dersom selskapene ikke tjener penger, betyr det i praksis at mesteparten av leteutgiftene dekkes av den norske staten.