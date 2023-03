Aktor om vaktsjefen på Helge Ingstad: – Tiltalte forårsaket kollisjonen. Han må akseptere å bli dømt.

BERGEN (Aftenposten): I over to måneder har Hordaland tingrett belyst KNM Helge Ingstad-rettssaken. Onsdag kommer aktor med sin straffepåstand.

Fregatten kolliderte med tankskipet Sola TS natt til 8. november 2018. Krigsskipet havarerte og sank i fjæresteinene i Hjeltefjorden. Ingen menneskeliv gikk tapt.

08.03.2023

Natt til 8. november 2018 skjedde det få trodde var mulig. Helge Ingstad-fregatten kolliderte med tankskipet Sola TS.

Statsadvokaten har tiltalt bare én person etter ulykken. Den 33 år gamle vaktsjefen som styrte fregatten.

Denne uken avsluttes rettssaken.

Onsdag er det aktorene Magne Kvamme Sylta og Benedikte Høgseth som skal fremføre prosedyre i saken. I ettermiddag legger de ned påstand om straff for den tiltalte.

Høgseth startet med å gå i strupen på forsvarerne. De har pekt på systemsvikt som en viktig årsak til kollisjonen. Hun stilte spørsmål ved at det fra Sjøforsvarets siden blir sagt at vaktsjefen ikke må straffes.

– Er det fordi han er under beskyttelse av paraplyen til Marinen og Sjøforsvaret? Og at det ikke gikk liv tapt, men bare verdier for milliarder av kroner, spurte Høgseth retorisk.

Hun viste til at deres gjennomgang vil vise at det ikke er grunnlag for å skylde på systemsvikt denne natten.

– Det er overhodet ikke grunnlag for karakteristikker som systemsvikt eller syndebukk.

Høgseth mener vaktsjefen må akseptere å bli vurdert som «alle andre» som er tiltalt for en uaktsom handling.

– Tiltalte forårsaket kollisjonen. Han må akseptere å bli dømt etter de samme prinsippene som andre når det vurderes uaktsomhet og straffansvar, sa hun.

Sammenlignet med Sleipner-ulykken

Høgseth startet sin prosedyre ved å omtale en gammel og kjent sak: Havariet til hurtigbåten Sleipner i 1999.

16 mennesker mistet livet.

Også i den saken ble det vist til systemsvikt og mangler ved opplæringen av navigatører.

Kapteinen ble i lagmannsretten dømt til seks måneders fengsel for uaktsomhet i navigeringen av skipet.

Hun viste også til flere andre straffesaker mot båtførere. Og bilførere som forårsaket ulykker gjennom uaktsomhet.

Kritiserte bevisførsel

Statsadvokat Høgseth gikk hardt ut mot forsvarernes bruk av sakkyndige vitner.

– Vi kunne ha ført en lang rekke vitner, listen er lang. Men det har vi ikke gjort, fordi det er retten som skal gjøre denne selvstendige vurderingen, sa Høgseth.

Hun la til:

– Vi er på ingen måte redd for denne typen bevisførsel. Men retten må være klar over hvordan de skal vekte det.

Den tiltalte følger aktoratets prosedyre fra tiltalebenken. Han er kledd i uniformen fra Sjøforsvaret og gjør tidvis notater underveis.

I retten har både tiltalte og vitner fra Sjøforsvaret sagt at tankskipet Sola TS lå feil i leden på vei ut fra Stureterminalen. Høgseth avviste dette:

– Plasseringen til Sola TS i leden var en vanlig plassering.

Hun viste til at det hadde vært praksis siden terminalen ble opprettet for 30 år siden.

– At Sjøforsvaret ikke kjente til praksisen, er vanskelig å karakterisere som noe annet enn underlig.

Høgseth avviste også forsvarernes påstander om at tankskipet gikk med full dekksbelysning i leden.

– Dekksbelysningen var vanlig og lovlig, sa hun.

Sjefene støtter vaktsjefen

Den tiltalte har fått bred støtte fra sine kolleger i Sjøforsvaret gjennom rettssaken.

– Det er jeg som har ansvaret for absolutt alt som skjer på denne båten her. Om kokken skjærer seg i fingeren eller vi kræsjer i et tankskip. Skal jeg være helt ærlig, sliter jeg med å akseptere at han sitter der, og jeg sitter her. Det er mitt ansvar alt sammen, sa skipssjefen Preben Ottesen i retten 31. januar.