Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og Navs beredskapsleder Yngvar Åsholdt svarer onsdag på spørsmålene du måtte ha, som berører arbeidsliv, sosiale ordninger og Nav i koronatiden.

Eller kanskje lurer du på hvorfor Røe Isaksen først nå, etter at Solberg-regjeringen har styrt landet i snart syv år, er bekymret for at det skal etablere seg en permanent underklasse i Norge? Det gjorde han i et intervju i Aftenposten i forrige uke.